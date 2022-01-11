Skoda рассекретила внешность нового электрокроссовера: фото

Презентация этой модели состоится 31 января в Праге.

Компания Skoda продолжила подогревать интерес к новому электрическому кроссоверу — Enyaq Coupe iV .

Так, чешский автопроизводитель на официальном сайте опубликовал внешность этой модели.

Отметим, что впервые эту модель показали в начале сентября 2021 года. Уже известно, что Skoda Enyaq Coupe iV получит кузов лифтбек с наклонной крышей. Вследствие новой задней части кузова длина машины выросла до 4 563 мм (+14 мм), а вот высота всего на 1 мм (1 617 мм) ниже обычного Enyaq iV. Ширина (1 879 мм) и колесная база (2 765 мм) остались без изменений. Объем багажника сократился на 15 л – до 570 л. В списке базовых опций будет панорамная крыша. Что касается запаса хода, то он составит 535 км.

skoda-storyboard.com

Базовая версия Enyaq Coupe 60 iV получит задний привод и один электромотор мощностью 179 л. Для его питания будет использоваться батарея емкостью 62 кВт/ч. За ней следует модификация Enyaq Coupe 80 iV с 204-сильным мотором и батареей на 82 кВтч. На вершине линейки будет полноприводная Coupe iV 80x. Суммарная мощность двух электродвигателей достигает 265 л. Ожидается, что чуть позже появится 306-сильная версия RS с более спортивным дизайном и эксклюзивной отделкой салона.

Известно, что купе-кроссовер будет самым дорогим электромобилем марки – около 40 тысяч евро в базовой версии.

Официальная премьера нового Skoda Enyaq Coupe iV намечена на 31 января 2022 года.

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