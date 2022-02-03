Skoda собирается вывести новую Fabia в особом исполнении: первые фото

Новое поколение этой модели было представлено в середине 2021 года.

Компания Skoda собирается представить новую версию Fabia .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, чешский автопроизводитель поделился первыми эскизами будущей Fabia в особом исполнении – Monte Carlo.

Версия Monte Carlo отличается от обычного исполнения четвертого поколения, официально представленного в середине 2021 года, яркой окраской с черным контрастным декором и "именными" эмблемами. В частности, темным оттенком выполнены крыша, корпуса боковых зеркал, а также радиаторная решетка, диффузор и передние стойки. Кроме того, эскизы намекают, что четвертое поколение хэтчбека получит тонированные передние фары и задние фонари. Среди других деталей экстерьера выделяются двухцветные колесные диски, диаметр которых составит около 18 дюймов.

skoda-storyboard.com

Противостояние красного и черного цвета продолжится в дизайне интерьера. Декоративные красные элементы будут использоваться для оформления приборной панели и дверных карт. Кроме того, покупатели получат спортивные сиденья с комбинированной отделкой и красной строчкой. Спортивный руль обшит перфорированной кожей, а поздравительная картинка на сенсорном дисплее инфо-развлекательной системы получит собственную графику с символикой модели.

skoda-storyboard.com

Ожидается, что Fabia Monte Carlo перенастроят подвеску и снизят дорожный просвет. В движение хэтчбек приведет 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 110 л.с., связанный с шестиступенчатой механической коробкой передач. Второй мотор 1,5-литровый 150-сильный, работающий в паре с семидиапазонной роботизированной коробкой.

В Украине новая Skoda Fabia предлагается с 1,0-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой МКПП. Цены на автомобили стартуют от 425 320 грн.

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