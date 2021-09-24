Skoda создала лимитированную версию электрического кроссовера Enyaq iV: названа цена

Всего будет произведено 1 895 экземпляров этой модели.

Компания Skoda представила лимитированную версию електрокросовера Enyaq iV.

Об этом сообщает AutoExpress.

Новинка получила имя Founders Edition, которой производитель решил отметить начало своей "эры электрификации". Отмечается, что название версии "Основатели" является отсылкой к учредителям компании Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента, а тираж 1 895 экземпляров — к году основания.

Покупателям будет предложено два цвета на выбор — серебристо-голубой Arctic Silver или черный Black Magic. Кроме того, все автомобили будут в богатой комплектации, включая легкосплавные 21-дюймовые диски, фирменные логотипы на передних крыльях, а также более агрессивные бамперы.

skoda-storyboard.com

Среди других стилистических особенностей стоит выделить черные глянцевые рейлинги на крыше, уникальную облицовку радиатора Crystal Face со 130 светодиодами. Написание марки Skoda на двери багажника отличаться цветом. Для черных машин будут использоваться буквы цвета меди, а на белых — из черного глянца.

Салон версии Founders Edition украсят глянцевые декоративные вставки, алюминиевые перфорированные педали, а черная кожаная отделка будет прошита строкой коньячного цвета. В комплектацию вошли датчики парковки, камера заднего вида, тонированные стекла, система бесключевого доступа и беспроводная зарядка для смартфонов.

skoda-storyboard.com

Новинка создана на базе моноприводной версии Enyaq iV 80. Она оснащена батареей на 82 кВтч и тяговым электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.), расположенным на задней оси. Он позволяет разгонять кроссовер до 100 км/ч за 8,2 секунды, а запас хода достигает 520 км. На пополнение батареи до 80% емкости с помощью зарядного устройства на 125 кВт требуется не менее 40 минут. Заявленная цена этого электромобиля составляет 46 725 фунтов (64 046 долларов).

Ранее рассказывалось о том, что Skoda Enyaq iV получил спортивную версию.

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