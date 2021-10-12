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Skoda впервые показала фото нового дешевого седана

Skoda впервые показала фото нового дешевого седана

autocarindia.com

Пока модель "прячется" под камуфляжем.

Компания Skoda рассекретила первое изображение нового бюджетного седана Slavia.

Так, на новом снимке автомобиль укутан в камуфляжную пленку: ее дизайн был выбран во время конкурса. Победителю была обещана поездка в Прагу, тому, кто занял второе место, подарили графический планшет, а специалистов, которые попали в первую пятерку, наградили фирменной сувенирной продукцией Skoda.

© skoda-storyboard.com
skoda-storyboard.com

Добавим, что Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан построят на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые испытали на компактном кроссовере Skoda Kushaq. Сам автопроизводитель называет новый бюджетный седан среднеразмерным и премиальным.

Длина — 4 480 мм, колесная база — 2 651 мм. Автомобиль оснастят литровым и полуторалитровым бензиновыми двигателями мощностью в 115 и 150 лошадок. КПП — шестиступенчатая "механика", шестиступенчатый "автомат" или преселективной "робот" DSG с двумя сцеплениями.

Дебют Skoda Slavia состоится до конца 2021 года, а на рынок модель поступит в начале 2022-го. Первоначально основным рынком продажи станет Индия. Ее основными конкурентами станут бюджетники Honda City и Hyundai Verna.

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