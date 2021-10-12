Skoda впервые показала фото нового дешевого седана

Пока модель "прячется" под камуфляжем.

Компания Skoda рассекретила первое изображение нового бюджетного седана Slavia.

Так, на новом снимке автомобиль укутан в камуфляжную пленку: ее дизайн был выбран во время конкурса. Победителю была обещана поездка в Прагу, тому, кто занял второе место, подарили графический планшет, а специалистов, которые попали в первую пятерку, наградили фирменной сувенирной продукцией Skoda.

skoda-storyboard.com

Добавим, что Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан построят на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые испытали на компактном кроссовере Skoda Kushaq. Сам автопроизводитель называет новый бюджетный седан среднеразмерным и премиальным.

Длина — 4 480 мм, колесная база — 2 651 мм. Автомобиль оснастят литровым и полуторалитровым бензиновыми двигателями мощностью в 115 и 150 лошадок. КПП — шестиступенчатая "механика", шестиступенчатый "автомат" или преселективной "робот" DSG с двумя сцеплениями.

Дебют Skoda Slavia состоится до конца 2021 года, а на рынок модель поступит в начале 2022-го. Первоначально основным рынком продажи станет Индия. Ее основными конкурентами станут бюджетники Honda City и Hyundai Verna.

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