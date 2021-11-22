Skoda впервые показала обновленную версию самого популярного компактного кроссовера в видео

Официальная презентация этой модели состоится 30 ноября.

Компания Skoda показала первое видео обновленной версии самого популярного компактного кроссовера – Karoq .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отметим, что представленный в 2017 году Škoda Karoq стал вторым кроссовером марки, а к 2020 году на кроссоверы уже приходилось почти 40% мировых продаж бренда. Уже полтора года Karoq удерживает позицию самого популярного кроссовера Škoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia.

С 2017 года с производственных линий сошло более 500 тысяч автомобилей Karoq и сейчас он доступен в 60 странах мира. Компания Škoda производит эту модель в Чехии и Словакии, а также в России и Китае.

Так, через четыре года после начала производства одна из ключевых моделей в линейке кроссоверов чешского автопроизводителя получила изменения в дизайне и технологиях. С широкой решеткой и более узкими фарами он приобретет еще более динамичные очертания, которые дополнит матричная светодиодная светотехника. Позади обновленная машина получила изящные LED-фонари.

Презентация обновленного Skoda Karoq состоится 30 ноября .

Добавим, что в Украине кроссовер Skoda Karoq доступен в четырех комплектациях – Active, Ambition, Style и Scout. Модель предлагается с четырьмя вариантами силовых установок мощностью от 115 до 150 лошадиных сил. Его стоимость стартует от 595 800 грн. Есть вероятность, что и обновленная версия этого кроссовера прибудет на украинский рынок.

Ранее Skoda Karoq засветилась на "живых" фото без камуфляжа.