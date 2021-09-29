Skoda вывела на испытания обновленную версию Superb: появились первые фото

Ее презентация должна состояться в 2023 году.

Компания Skoda вывела на тесты рестайлинговый вариант модели Superb в кузове универсал.

Об этом сообщает Auto.cz.

Судя по шпионским фотографиям, которые просочились в Сеть, разработка модели следующего поколения уже на стадии дорожных испытаний. Тестовый ил, построенный на базе актуальной Skoda Superb Combi, заметили на Гросглоккнер в австрийских Альпах.

От базовой модели он отличается новыми элементами в носовой части. По словам автора, во время движения ила был слышен гул традиционного двигателя внутреннего возгорания. Это косвенно подтверждает то, что в новом поколении Skoda Superb не станет 100-процентным электромобилем. Не исключено, что новинку предложат в качестве гибрида. В то же время, если позволят нормы вредных выбросов, базовая версия останется с традиционным ДВС без всякой электрификации.

Auto.cz

Также есть информация (она не подтверждена официально), что новый Superb в кузове универсал будет ориентирован на Западную Европу, а в кузове лифтбек — на Восточную Европу. В любом случае, собирать новинку будут в Братиславе.

В Украине сейчас лифтбек Skoda Superb в базовой комплектации стоит от 934 589 гривен. Он оснащается 2,0 л бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 190 л.с. Мотор работает вместе с коробкой передач 7DSG.

Ранее рассказывалось о том, что внешность нового дешевого седана Skoda раскрыли без камуфляжа.

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