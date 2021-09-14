Skoda вывела на тесты новый дешевый седан: фото

Презентация этой модели состоится до конца 2021 года.

Компания Skoda начала испытания нового бюджетного седана под заводским именем Slavia.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, закамуфлированный тестовый прототип модели был замечен во время дорожных испытаний в Чехии. Судя по фото, дизайн Skoda Slavia строго засекречен, впрочем по фарам и решетке радиатора можно предположить, что их форму будущий седан позаимствует у хэтчбека Fabia последнего поколения. На шпионских снимках видно автомобиль с правым расположением руля — в Европе тестируют автомобиль, предназначенный для индийского рынка. В то же время, как ожидается, Skoda Slavia станет глобальной моделью, которую будут продавать во многих других странах.

Отмечается, что Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан построят на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые испытали на компактном кроссовере Skoda Kushaq. Сам автопроизводитель называет новый бюджетный седан среднеразмерным и премиальным.

carscoops.com

Длина — 4 480 мм, колесная база — 2 651 мм. Автомобиль оснастят литровым и полуторалитровым бензиновым двигателями мощностью в 115 и 150 лошадок. КПП — шестиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат или преселективной "робот" DSG с двумя сцеплениями.

Дебют Skoda Slavia состоится до конца 2021 года, а на рынок модель поступит в начале 2022-го. Первоначально основным рынком продажи станет Индия.

Ранее рассказывалось о том, что Skoda анонсировала появление электрического кроссовера.

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