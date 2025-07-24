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Сколько дизельных авто купили украинцы в 2025 году: топ-5 новых и подержанных моделей
RENAULT Duster и Megane возглавили список самых популярных дизельных авто среди новых и подержанных.
В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели более 31 тысячи дизельных авто — меньше, чем в прошлом году. Чаще всего выбирали RENAULT Duster среди новых и RENAULT Megane среди подержанных.
Об этом сообщил «Укравтопром».
С января по июнь 2025 года украинский автопарк пополнили 31,6 тыс. легковых авто с дизельными двигателями. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Из общего количества дизельных машин лишь 6,4 тыс. были новыми (на 21% меньше, чем в прошлом году), остальные — 25,2 тыс. — бывшие в употреблении, импортированные из-за рубежа (падение на 11%).
Доля дизельных авто на рынке новых легковушек снизилась с 24% до 19%, а среди подержанных — с 25% до 22%.
В пятерку самых популярных новых дизельных моделей вошли:
RENAULT Duster (1634 авто),
TOYOTA Land Cruiser Prado (791),
VOLKSWAGEN Touareg (617),
VOLKSWAGEN Tiguan (466),
SKODA Kodiaq (355).
Среди бывших в употреблении лидерами стали:
RENAULT Megane (2188 авто),
SKODA Octavia (1707),
NISSAN Qashqai (1660),
VOLKSWAGEN Passat (1396),
VOLKSWAGEN Golf (874).
Напомним, ранее эксперты назвали пятерку самых надежных авто с пробегом, которые можно покупать без лишних страхов.