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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Сколько дизельных авто купили украинцы в 2025 году: топ-5 новых и подержанных моделей

RENAULT Duster и Megane возглавили список самых популярных дизельных авто среди новых и подержанных.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
RENAULT Duster

RENAULT Duster

В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели более 31 тысячи дизельных авто — меньше, чем в прошлом году. Чаще всего выбирали RENAULT Duster среди новых и RENAULT Megane среди подержанных.

Об этом сообщил «Укравтопром».

С января по июнь 2025 года украинский автопарк пополнили 31,6 тыс. легковых авто с дизельными двигателями. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из общего количества дизельных машин лишь 6,4 тыс. были новыми (на 21% меньше, чем в прошлом году), остальные — 25,2 тыс. — бывшие в употреблении, импортированные из-за рубежа (падение на 11%).

Доля дизельных авто на рынке новых легковушек снизилась с 24% до 19%, а среди подержанных — с 25% до 22%.

В пятерку самых популярных новых дизельных моделей вошли:

  • RENAULT Duster (1634 авто),

  • TOYOTA Land Cruiser Prado (791),

  • VOLKSWAGEN Touareg (617),

  • VOLKSWAGEN Tiguan (466),

  • SKODA Kodiaq (355).

Среди бывших в употреблении лидерами стали:

  • RENAULT Megane (2188 авто),

  • SKODA Octavia (1707),

  • NISSAN Qashqai (1660),

  • VOLKSWAGEN Passat (1396),

  • VOLKSWAGEN Golf (874).

Напомним, ранее эксперты назвали пятерку самых надежных авто с пробегом, которые можно покупать без лишних страхов.

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Дата публикации
Количество просмотров
440
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