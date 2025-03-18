Сколько придется заплатить за превышение скорости в Украине в 2025 году

Правила дорожного движения в Украине в 2025 году остались почти такими же, но важно быть в курсе актуальных размеров штрафов. Известно, что одно из самых распространенных нарушений – превышение скорости.

Об этом сообщило издание "Автотема".

В Украине в случае, если водитель превысил предел на 20-50 км/ч, штраф составит 340 грн. Если скорость была превышена на 50 км/ч и более, штраф — 1 700 грн. Если такое нарушение привело к аварийной ситуации или ДТП, дополнительно придется заплатить еще 1 445 грн.

"Хотя кардинальных изменений в законодательстве в этом году пока не произошло, водителям следует быть внимательными и следить за правилами, чтобы избежать опасных ситуаций и штрафов на дороге", – говорится в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водители могут получить штраф до 80 000 гривен даже без нарушения ПДД.

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