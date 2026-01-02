Сколько служат зимние шины: почему они дубеют и когда нужна замена

Автомобиль в снегу / © pexels.com

Реклама

У зимней автомобильной резины есть свой срок годности, после которого она теряет эластичность и становится опасной. Покрышки дубеют уже через пять лет, а старый каркас представляет угрозы.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Как стареют автомобильные шины?

Старение резины — естественный процесс, который происходит под влиянием времени, ультрафиолетового излучения и озона в воздухе. Продолжительность этого процесса зависит от состава резиновой смеси, однако быстрее всего изнашиваются именно зимние шины. Дело в том, что их резина значительно мягче и часто содержит большую долю натуральных компонентов.

Реклама

Большинство производителей указывают ориентировочный предельный срок службы современных шин на уровне пяти лет. Это не означает, что после этого они мгновенно разрушаются, однако их эксплуатационные свойства постепенно ухудшаются. Протектор становится жестче — водители обычно говорят, что шины дубеют, — а на его элементах появляются микротрещины.

Почему зимние шины твердеют?

Основная причина — химический состав резины. Зимние покрышки содержат повышенное количество силики и пластификаторов, которые обеспечивают эластичность при низких температурах. Со временем эти компоненты разрушаются или испаряются, и резина твердеет.

Свою роль играют также окисление и воздействие солнечного света: кислород и ультрафиолет постепенно повреждают полимерные связи, из-за чего материал теряет упругость. Процесс старения существенно ускоряется при неправильном хранении — на солнце, в жару, рядом с источниками тепла или химическими веществами.

Сколько служат зимние шины?

Средний срок эксплуатации зимних покрышек обычно составляет 4–6 сезонов. Он зависит от бренда, модели и условий использования. Такие данные подтверждают как производители, так и украинские автожурналисты, у которых есть значительный опыт тестирования шин.

Реклама

При этом срок годности ограничен и временем. Даже при целых боковинах и достаточной глубине протектора через 8–10 лет резина может стать опасной. Через микротрещины внутрь покрышки способна попадать влага, что приводит к коррозии текстильного или металлического корда. В критических случаях это грозит разрушением колеса во время движения.

Ориентиром служит дата производства, указанная на боковине в виде DOT-кода. Например, маркировка «5120» означает 51-ю неделю 2020 года.

Когда время менять зимние шины?

О необходимости замены свидетельствуют несколько признаков:

износ протектора до минимальной глубины (формально — 1,6 мм, но для зимних условий эксперты советуют не менее 4 мм);

появление трещин или сплошной «паутинки» на протекторе и глубоких разломов на боковинах;

вздутие или другие деформации на накачанной шине;

ощутимая жесткость резины на ощупь;

заметное ухудшение сцепления и увеличение тормозного пути при низких температурах.

Чем опасны задубевшие шины?

Твердая или потрескавшаяся резина увеличивает тормозной путь как на скользкой, так и на сухой дороге, ухудшает управляемость при резких маневрах и имеет минимальный запас ресурса. Такие шины либо быстро стираются, либо могут разрушиться из-за поврежденного внутреннего каркаса.

Реклама

Как продлить ресурс зимних покрышек?

Чтобы замедлить старение, стоит придерживаться простых правил: хранить шины в прохладном, сухом и темном месте, избегать длительного воздействия солнца, регулярно контролировать давление и балансировку в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, а также не подвергать покрышки лишним ударам на плохих дорогах.

К слову, автоэксперты советуют украинским водителям при выборе зимних шин ориентироваться на рекомендации производителя авто, указанные на крышке топливного бака, и обязательно проверять наличие пиктограммы «снежинка на фоне горы». Ключевым фактором безопасности является дата изготовления: резина, хранившаяся более трех лет, теряет эластичность и дубеет, поэтому даже новый на вид товар со старой маркировкой неделя/год становится опасным на морозе.