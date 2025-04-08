Сколько стоит зарядка электромобиля в Украине и Польше: сравнение тарифов

Электромобиль / © Associated Press

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В Украине цены на зарядку электромобилей на публичных ЭСС не изменились в течение последнего месяца. По сравнению с Польшей, наши цены значительно ниже.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Цены на зарядку электромобилей в Украине зависят от места расположения станции: на скоростных придорожных ЕС тарифы выше, а на станциях возле торговых центров или гостиниц — ниже. Дополнительно на некоторых станциях есть тариф за простой, когда авто подключено, но не заряжается.

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В апреле 2025 года цены на зарядку электромобилей в Украине остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя стоимость киловатт-часа через АС порт составляет 14,89 грн, из-за быстрого DC порта — 17,40 грн.

В среднем в Украине на 100 км пробега заряжаемый на ЭЗС электрокар потребляет 20 кВт-ч и стоит около 360 грн. Для автомобиля с ГБО затраты на такую же дистанцию будут составлять 450 грн за 12 л пропан-бутана.

© Институт исследований авторынка

В Польше стоимость зарядки электрокаров определяется не только количеством отгруженной энергии, но и условиями различных платных подписок, клубных карт, разовых акций, местоположением зарядной станции и другими факторами. В результате цена за АС-зарядку составляет около 16…21 грн за кВт-ч, тогда как быстрая зарядка через DC-разъем может стоить от 22 до 33 грн за кВт-ч.

В Польше себестоимость пробега на электромобиле, заряженном на публичных скоростных ЭСС, почти равна расходам на бензиновом автомобиле. Если электрокар потребляет 20 кВт-ч на 100 км, то при средней цене 27,5 грн за кВт-ч в 100 км обойдется в 550 грн. Такая же сумма затрат есть и на бензиновом автомобиле с расходом 9 л бензина на 100 км и ценой горючего 63 грн за литр.

Напомним, ранее мы писали о том, какие электромобили стали самыми популярными в марте 2025 года.