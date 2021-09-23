Сколько стоят все модели Tesla: список от самых дешевых до самых дорогих

Сколько стоят все модели Tesla: список от самых дешевых до самых дорогих

Компания продает авто от 39 990 до 129 990 долларов.

За всего 20 лет существования Tesla стала, пожалуй, самым выдающимся американским автопроизводителем и самой популярной маркой электромобилей.

Компания выпускает четыре автомобиля, которые имеют несколько версий. Сайт InsideEVs решил взять их все и составить рейтинг от самых дешевых до самых дорогих машин бренда.

2021 Tesla Model 3 Standard Plus: 39 990 долларов

carscoops.com

Запас хода: 421 км

Трансмиссия: задний привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 5,3 секунды

2021 Tesla Model 3 Standard Plus LFP: 39 990 долларов

Associated Press

Запас хода: 407 км

Трансмиссия: задний привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 5,3 секунды

2021 Tesla Model 3 Long Range: 49 990 долларов

Associated Press

Запас хода: 565 км

Трансмиссия: полный привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 4,2 секунды

2021 Tesla Model Y Long Range: 53 990 долларов

motor1.com

Запас хода: 524 км

Трансмиссия: полный привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 4,8 секунды

2021 Tesla Model 3 Performance: 56 990 долларов

autoblog.com

Запас хода: 506 км

Трансмиссия: полный привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 3,1 секунды

2021 Tesla Model Y Performance: 60 990 долларов

electrive.com

Запас хода: 487 км

Трансмиссия: полный привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 3,5 секунды

2021 Tesla Model S Long Range: 89 990 долларов

carscoops.com

Запас хода: 651 км

Трансмиссия: полный привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 3,1 секунды

2022 Tesla Model X Long Range: 99 990 долларов

Запас хода: 579 км

Трансмиссия: полный привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 3,8 секунды

2022 Tesla Model X Plaid: 119 990 долларов

facebook.com/ua.nazar

Запас хода: 547 км

Трансмиссия: полный привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 2,5 секунды

2021 Tesla Model S Plaid: 129 990 долларов

Запас хода: 627 км

Трансмиссия: полный привод

Ускорение: 0-97 км/ч за 1,99 секунды

Ранее был опубликован список электрокаров, которые могут проехать больше всего километров на одном заряде.

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