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Сколько стоят все модели Tesla: список от самых дешевых до самых дорогих

Сколько стоят все модели Tesla: список от самых дешевых до самых дорогих

Associated Press

Компания продает авто от 39 990 до 129 990 долларов.

За всего 20 лет существования Tesla стала, пожалуй, самым выдающимся американским автопроизводителем и самой популярной маркой электромобилей.

Компания выпускает четыре автомобиля, которые имеют несколько версий. Сайт InsideEVs решил взять их все и составить рейтинг от самых дешевых до самых дорогих машин бренда.

2021 Tesla Model 3 Standard Plus: 39 990 долларов

© carscoops.com
carscoops.com
  • Запас хода: 421 км
  • Трансмиссия: задний привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 5,3 секунды

2021 Tesla Model 3 Standard Plus LFP: 39 990 долларов

© Associated Press
Associated Press
  • Запас хода: 407 км
  • Трансмиссия: задний привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 5,3 секунды

2021 Tesla Model 3 Long Range: 49 990 долларов

© Associated Press
Associated Press
  • Запас хода: 565 км
  • Трансмиссия: полный привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 4,2 секунды

2021 Tesla Model Y Long Range: 53 990 долларов

© motor1.com
motor1.com
  • Запас хода: 524 км
  • Трансмиссия: полный привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 4,8 секунды

2021 Tesla Model 3 Performance: 56 990 долларов

© autoblog.com
autoblog.com
  • Запас хода: 506 км
  • Трансмиссия: полный привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 3,1 секунды

2021 Tesla Model Y Performance: 60 990 долларов

© electrive.com
electrive.com
  • Запас хода: 487 км
  • Трансмиссия: полный привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 3,5 секунды

2021 Tesla Model S Long Range: 89 990 долларов

© carscoops.com
carscoops.com
  • Запас хода: 651 км
  • Трансмиссия: полный привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 3,1 секунды

2022 Tesla Model X Long Range: 99 990 долларов

©
  • Запас хода: 579 км
  • Трансмиссия: полный привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 3,8 секунды

2022 Tesla Model X Plaid: 119 990 долларов

© facebook.com/ua.nazar
facebook.com/ua.nazar
  • Запас хода: 547 км
  • Трансмиссия: полный привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 2,5 секунды

2021 Tesla Model S Plaid: 129 990 долларов

©
  • Запас хода: 627 км
  • Трансмиссия: полный привод
  • Ускорение: 0-97 км/ч за 1,99 секунды

Ранее был опубликован список электрокаров, которые могут проехать больше всего километров на одном заряде.

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