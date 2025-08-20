- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько топлива тратят популярные кроссоверы в Украине: тест-драйв 10 автомобилей
Наиболее экономичным из представленных кроссоверов оказался Cupra Formentor. А больше всего горючего потратил Opel Grandland.
Автолюбители провели испытание 10 популярных кроссоверов для установки, сколько литров горючего каждый тратит на 100 километров. Тест включал езду по объездной дороге Киева, за городом (в том числе по грунтовым дорогам) и в условиях вечерних «тянучек».
Об этом говорится на YouTube-канале «Идеальное авто».
Какие расходы топлива у популярных кроссоверов в Украине: рейтинг
В эксперименте участвовало 10 автомобилей. Это кроссоверы, которые довольно популярны в Украине. После проведения тестирования сделаны выводы о расходе горючего на 100 км по каждому из них.
Итак, перечень выглядит следующим образом:
Cupra Formentor — 6,4 л/100 км;
Nissan Qashqai — 6,6 л/100 км;
MG ZS — 6,6 л/100 км;
Hyundai Kona — 7.0 л/100 км;
Honda ZR-V — 7,3 л/100 км;
Peugeot 3008 — 7,4 л/100 км;
Mazda CX-5 — 8,9 л/100 км;
Skoda Karog — 9,1 л/100 км;
Ford Kuga — 10,2 л/100 км;
Opel Grandland — 10,2 л/100 км.
Ранее мы очертили 5 ошибок во время мойки авто, которые портят кузов.
Кое-где водителям может казаться, что мойка автомобиля — это элементарное дело. Впрочем, неправильный выбор химии и губок нередко приводит к появлению царапин, потере блеска и даже коррозии.
Топ ошибок во время мойки авто:
Использование обычной губки или тряпки — риск царапин, так называемых «паутинок» на лаке. Лучшее решение — микрофибра или соответствующие варежки для мойки.
Мытье под солнцем — авто высыхает еще до того, как вы успеете протереть машину, и на кузове остаются пятна и разводы. Специалисты советуют мыть авто в тени или вечером.
Использование моющих средств — не берите стиральный порошок, средство для посуды или универсальные чистящие жидкости, которые уничтожают защитный слой краски, «съедают» воск и делают покрытие более уязвимым к ржавчине. Купите специальную автомобильную химию.
Игнорирование колесных арок и днища — именно под арками и снизу накапливаются соль и грязь, которые быстрее всего разрушают металл. Следует всегда обрабатывать днище и арки после зимы или поездок по бездорожью.
Сухое протирание пыли — желание быстро «освежить» вид завершится царапинами и повреждением лака. Автомобиль всегда нужно сначала смочить водой, а затем мыть.