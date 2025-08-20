Сколько топлива тратят популярные кроссоверы в Украине: тест-драйв 10 автомобилей

Кроссовер / © Associated Press

Автолюбители провели испытание 10 популярных кроссоверов для установки, сколько литров горючего каждый тратит на 100 километров. Тест включал езду по объездной дороге Киева, за городом (в том числе по грунтовым дорогам) и в условиях вечерних «тянучек».

Об этом говорится на YouTube-канале «Идеальное авто».

Какие расходы топлива у популярных кроссоверов в Украине: рейтинг

В эксперименте участвовало 10 автомобилей. Это кроссоверы, которые довольно популярны в Украине. После проведения тестирования сделаны выводы о расходе горючего на 100 км по каждому из них.

Итак, перечень выглядит следующим образом:

Cupra Formentor — 6,4 л/100 км; Nissan Qashqai — 6,6 л/100 км; MG ZS — 6,6 л/100 км; Hyundai Kona — 7.0 л/100 км; Honda ZR-V — 7,3 л/100 км; Peugeot 3008 — 7,4 л/100 км; Mazda CX-5 — 8,9 л/100 км; Skoda Karog — 9,1 л/100 км; Ford Kuga — 10,2 л/100 км; Opel Grandland — 10,2 л/100 км.

