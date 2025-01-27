Сколько украинцы заплатят за бензин в феврале

Повышение акцизов с 1 января уже привело к удорожанию топлива и в дальнейшем не будет влиять на цены.
В начале февраля украинские автолюбители могут рассчитывать на стабильность цен на топливо.
Об этом пишет Avtosota.
По данным аналитиков, значительных колебаний стоимости бензина, дизеля и сжиженного газа на автозаправках в ближайшее время не ожидается.
Средние цены остаются на уровне: бензин А-95 – 57,50 грн/л, дизельное топливо – 54,47 грн/л, сжиженный газ – 36,74 грн/л.
Эксперты связывают текущую стабильность с рядом экономических и политических факторов:
- Колебания цен на нефть
- Стабилизация курса гривны
- Профицит топлива
Увеличение акцизов, вступившее в силу 1 января, уже было учтено в ценах на АЗС. Это привело к некоторому росту стоимости топлива в начале года, однако новых изменений в этой части не ожидается.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов на горючее.
Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что после повышения акцизов на горючее рост его стоимости будет почти незаметным. Существенно подорожать может только автогаз.
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