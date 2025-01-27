Сколько украинцы заплатят за бензин в феврале

Повышение акцизов с 1 января уже привело к удорожанию топлива и в дальнейшем не будет влиять на цены.

В начале февраля украинские автолюбители могут рассчитывать на стабильность цен на топливо.

Об этом пишет Avtosota.

По данным аналитиков, значительных колебаний стоимости бензина, дизеля и сжиженного газа на автозаправках в ближайшее время не ожидается.

Средние цены остаются на уровне: бензин А-95 – 57,50 грн/л, дизельное топливо – 54,47 грн/л, сжиженный газ – 36,74 грн/л.

Эксперты связывают текущую стабильность с рядом экономических и политических факторов:

Колебания цен на нефть

Стабилизация курса гривны

Профицит топлива

Увеличение акцизов, вступившее в силу 1 января, уже было учтено в ценах на АЗС. Это привело к некоторому росту стоимости топлива в начале года, однако новых изменений в этой части не ожидается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов на горючее.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что после повышения акцизов на горючее рост его стоимости будет почти незаметным. Существенно подорожать может только автогаз.

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