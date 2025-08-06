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Скрип вентиляционного ремня: что нельзя делать, чтобы не сломать двигатель машины
Водителей призывают реагировать на характерный писк, который может привести к дорогостоящему ремонту, если его проигнорировать.
Водителей предупредили, что пищание под капотом может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Об этом говорится в express.
Автомобилистов предостерегли не спешить хвататься за баллон со смазкой, если при запуске двигателя они слышат пронзительный писк — это может привести к серьезным повреждениям двигателя и дорогостоящему ремонту.
Автомобильные эксперты, специализирующиеся на ремонте машин, предостерегают от распространенной, но потенциально опасной ошибки: полагать, что скрип вентиляционного ремня можно устранить смазкой.
На самом же деле, говорят они, такое «быстрое решение» может привести к проскальзыванию ремня, его полной неисправности или даже повреждению других ключевых компонентов двигателя.
Напомним, моторное масло следует в интервале 7000-8000 км² . Такая регулярная замена позволит значительно продлить ресурс двигателя и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.