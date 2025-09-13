Скрытая функция педали газа: это не просто ускорение

Руль автомобиля / © pixabay.com

Обычно водители используют педаль газа в автомобиле только для разгона. Однако в современных автомобилях, особенно в электрокарах и гибридах, ее функционал гораздо шире. Она отвечает не только за скорость, но и за экономию топлива или электроэнергии.

В современных электрокарах и гибридах действует система рекуперации (система возврата энергии — Ред.). Когда вы снимаете ногу с педали газа или тормозите в электромобиле, двигатель начинает работать как генератор. Он превращает энергию движения в электричество и возвращает его обратно в аккумулятор.

Благодаря этой технологии запас хода вашего электрокара ежедневно может увеличиваться на 40-50 километров без дополнительной зарядки.

Чем сильнее вы отпускаете «газ», тем быстрее машина тормозит. Поэтому можно ездить почти не касаясь тормозной педали.

При отпускании педали газа авто замедляется без нажатия на педаль тормоза. Чем сильнее вы отпускаете «газ», тем быстрее машина тормозит. Такое явление получило название «езда с одной педалью».

Современные модели авто обычно имеют два режима езды: обычный (D) и энергосберегающий (B). В обычном режиме машина просто катится, когда вы отпускаете газ. В режиме B она начинает тормозить и заряжать аккумулятор. Для езды по городу это очень удобно — можно реже нажимать на тормозную педаль.

Система возврата энергии помогает экономить деньги. Для гибридных авто это означает меньший расход топлива — на 1-1,5 литра меньше на каждые 100 км. Если машина ежегодно ездит 15-20 тысяч км, экономия составит несколько тысяч гривен в год.

Для электромобилей преимущество другое — запас хода увеличивается на десятки километров без подзарядки.

Водители, попробовавшие режим «одной педали», отмечают, что езда становится более плавной, а стоять в пробках становится менее стрессово. Сначала нужно привыкнуть, но большинство быстро оценивает удобство.

Эта функция уже есть во многих новых автомобилях, в свою очередь эксперты полагают, что в будущем она станет стандартом для всех авто.

