Скрытая функция подголовников в авто: может спасти жизнь в экстренной ситуации

Подголовники могут спасти жизнь, когда пассажиры оказались в ловушке в автомобиле

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Водители были поражены, когда автомобильные эксперты раскрыли, что подголовники играют более важную роль, чем просто комфорт, превращаясь в потенциальный спасательный инструмент в чрезвычайных ситуациях.

Об этом пишет Mirror.

Больше чем комфорт: спасательный инструмент

Общеизвестно, что подголовники, обязательные во всех современных автомобилях, смягчают удар при авариях и уменьшают последствия травм шеи. Однако существует дополнительное использование, о котором многие водители даже не догадываются.

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По данным экспертов Swansway Motor Group, эти части салона автомобиля могут стать секретным средством спасения в опасных ситуациях.

Представитель Swansway Motor Group подчеркнул важность знания этой альтернативной функции: «Хотя это может показаться странным, что подголовник можно полностью извлечь из сидения, важно, чтобы водители и их пассажиры знали о его потенциально спасательном использовании».

Как использовать подголовник для аварийного выхода

Чтобы эффективно использовать это неожиданное средство для спасения, его нужно полностью извлечь из сиденья. Большинство подголовников можно легко отсоединить, нажав кнопку под ним. Но прежде чем разбивать стекло, необходимо оценить риски и обезопасить себя от обломков стекла.

После этого металлические стержни подголовника нужно вставить в щель между окном и дверью автомобиля и нажать достаточной силой, чтобы стекло разбилось. Обычно это удается сделать буквально за считанные секунды, после чего можно быстро покинуть транспортное средство через окно.

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