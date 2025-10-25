Скрытая функция в современных авто: как закрыть окна без запуска двигателя

Авто / © pixabay.com

В современных автомобилях все чаще появляются полезные функции, о которых владельцы даже не догадываются. Производители стремятся минимизировать количество кнопок в салоне, поэтому часть возможностей оказывается скрытой и остается незамеченной.

Об этом сообщил портал ampercar.com.

Как рассказал руководитель автошколы, одна из таких малоизвестных опций касается стеклоподъемников. Она позволяет поднять окна даже тогда, когда двигатель выключен и ключ не вставлен в замок зажигания.

Обычно, если после остановки авто остаются открытыми окна, приходится снова подавать питание, что создает неудобства. Например, когда водитель уже вышел из машины, а пассажиры заметили, что идет дождь.

Однако во многих современных моделях предусмотрен скрытый режим, который позволяет закрыть стекло без включения зажигания. По словам эксперта, достаточно одновременно нажать и удерживать обе передние кнопки подъема окон в верхнем положении. Через несколько секунд система активирует автоматическое закрытие, и окна полностью поднимутся.

Специалист отмечает, что отпускать кнопки рано нельзя, поскольку на некоторых авто функция может не сработать. Такую возможность встраивают во многие машины, но большинство водителей узнает об этих «секретах» случайно или из интернета.

