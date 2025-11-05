Скрытая ловушка штрафов: означает ли закрытое производство свободу от долга

Штраф

В Украине многие водители надеются, что со временем неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения аннулируются. Однако это не так.

Об этом сообщило издание Inkorr.com.

По данным исполнительной службы, примерно 75% производств в отношении должников формально закрываются, но долги при этом никуда не исчезают.

Адвокат Богдан Кушнир объясняет, что исполнительное производство могут закрыть, если невозможно взыскать средства, но сам штраф продолжает существовать до тех пор, пока он не будет оплачен.

«В данном случае, если исполнитель не имеет возможности взыскать штраф, исполнительное производство просто фактически закрывается. Но штраф, долг, аресты на имущество и счета, они никуда не деваются. Они остаются до момента, пока это лицо не оплатит данный штраф», — подчеркнул юрист.

Задолженность по штрафам может создать проблемы при заключении договоров или операциях с собственностью.

