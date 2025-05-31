Сладкий запах в авто может стоить десятки тысяч гривен: как избежать ремонта

Ремонт авто / © pixabay.com

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Водители часто игнорируют сладковатый запах в салоне, списывая его на освежитель воздуха или разлитый напиток. Однако эксперты предупреждают: этот якобы безобидный аромат может сигнализировать об утечке охлаждающей жидкости, а его игнорирование — вылиться в счет за ремонт в более чем 55 тысяч гривен.

Об этом сообщил издание Express.

Чаще всего такой запах появляется при запуске автомобиля или когда включается отопление. Пары антифриза попадают в салон через вентиляционные отверстия. Из-за схожести с ароматизатором или пролитым напитком водители часто не обращают на него внимания.

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Эксперты отмечают, что антифриз не испаряется — он может вытекать через изношенные шланги, трещины или ослабленные соединения. Регулярное доливание жидкости — уже тревожный сигнал.

Среди других признаков проблемы: запотевшие окна, снижение уровня охлаждающей жидкости, повышенная температура двигателя или липкие остатки вокруг бачка охлаждающей жидкости.

Напомним, эксперт назвал главные ошибки водителей, которые «убивают» авто.