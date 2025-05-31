ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Сладкий запах в авто может стоить десятки тысяч гривен: как избежать ремонта

Автомобиль может предупреждать об утечке охлаждающей жидкости сладким запахом. Такая неисправность способна привести к перегреву и дорогостоящему ремонту.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Ремонт авто

Ремонт авто / © pixabay.com

Водители часто игнорируют сладковатый запах в салоне, списывая его на освежитель воздуха или разлитый напиток. Однако эксперты предупреждают: этот якобы безобидный аромат может сигнализировать об утечке охлаждающей жидкости, а его игнорирование — вылиться в счет за ремонт в более чем 55 тысяч гривен.

Об этом сообщил издание Express.

Чаще всего такой запах появляется при запуске автомобиля или когда включается отопление. Пары антифриза попадают в салон через вентиляционные отверстия. Из-за схожести с ароматизатором или пролитым напитком водители часто не обращают на него внимания.

Эксперты отмечают, что антифриз не испаряется — он может вытекать через изношенные шланги, трещины или ослабленные соединения. Регулярное доливание жидкости — уже тревожный сигнал.

Среди других признаков проблемы: запотевшие окна, снижение уровня охлаждающей жидкости, повышенная температура двигателя или липкие остатки вокруг бачка охлаждающей жидкости.

Напомним, эксперт назвал главные ошибки водителей, которые «убивают» авто.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie