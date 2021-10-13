Следующее поколение популярной модели Audi получит широкую линейку силовых агрегатов: что в нее будет входить

Следующее поколение популярной модели Audi получит широкую линейку силовых агрегатов: что в нее будет входить

Автомобиль сохранит дизельный двигатель, но и может получить электрическую версию.

Audi выпустит новое поколение A4 в 2023 году и подтвердила, что оно дебютирует с множеством новых силовых агрегатов.

Об этом сообщает сайт Autoexpress.

Новинка сохранит платформу MLB, которую имеет модель нынешнего поколения. Большинство версий будут работать на пересмотренном варианте знакомого 2,0-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом EA888 группы Volkswagen, который получит больше мощности.

В Audi также подтвердили, что новый А4 предложит больше вариантов электрификации. Они будут включать новую 48-вольтовую гибридную технологию, а встроенные гибридные версии будут иметь больший аккумулятор, установленный на задней оси.

Ожидается, что этот аккумулятор иметь такую же мощность 14,4 кВт-ч, что и плагин-гибрид Q5. Кроме того, машина должна быть доступна и с дизельными двигателями.

Также возможна электрическая версия A4 следующего поколения. Когда одного из руководителей компании спросили о такой модели, он сказал, что они имеют доступ к электрическим платформ PPE и MEB группы VW.

"Мы действительно счастливы иметь крепкое партнерство в группе — с Porsche для PPE, с VW — для MEB и нашей собственной платформой MLB. Мы имеем возможность разрабатывать и производить специальные платформы для большинства технологий", — сообщили в Audi.

Ранее сообщалось, что Audi представила электрокар, который имеет много общего с частным самолетом.

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