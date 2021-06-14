Словно болид Формулы-1: в Сети появилось видео, как разгоняется самый быстрый серийный автомобиль в истории

Изнутри это выглядит довольно эффектно.

Как известно, недавно компания Tesla представила электрокар Model S Plaid, который стал самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Американская компания официально заявила, что ее Tesla Model S Plaid может разогнаться до максимальных 320 км/ч, а на то, чтобы преодолеть первую отметку в 100 км/ч ему нужно всего 1,99 секунды. Это, собственно, и решили показать на камеру, передает Electrek.

Так, после официальной части мероприятия приглашенная публика смогла покататься на серийных Model S Plaid. Правда, не самостоятельно, а только в качестве пассажиров: автомобилями управляли профессиональные водители.

I just went 0-60 MPH in about 2 seconds and 0-100 MPH in about 4 seconds with 4 people in the car @Tesla just broke the laws of physics my friends I'm sorry but that's truly alien. Thanks for the fun @elonmusk pic.twitter.com/2J95Ot9TO9 — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) June 11, 2021

Интересно, что этот невероятный показатель не сказался на запасе хода, поскольку электрокар способен преодолеть до 624 км на одной зарядке батареи. К тому же поддерживается быстрая зарядка: за 15 минут запас пополняется на 300 км хода. Относительно мощности, то она составляет 1 020 "лошадей".

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По большому счету, в таком быстром семейном седане нет большого смысла, поэтому во время презентации Илон Маск рассказал, что именно стало причиной создания Models S Plaid. Это вовсе не желание побить рекорды скорости или утереть нос конкурентам — Tesla разработала бешеную Model S для того, чтобы показать, что электромобиль — это лучший автомобиль. Для компании было важно продемонстрировать будущее возобновляемой энергии, и Model S Plaid стала для этого ярким примером.

Ранее рассказывалось о том, что Маск решил отказаться от самой крутой флагманской модели Tesla.

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