Словно капсула: Porsche представил интерьер необычного минивэна с центральным водительским сиденьем

В автомобиле кресло можно будет вращать, а с одной стороны почти нет окна.

Компания Porsche опубликовала фото интерьера минивэна Vision Renndienst, который компания представила осенью прошлого года.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Так, главной особенностью его салона является центральное водительское кресло. Автомобиль будет иметь режим автономного вождения, и во время его работы сиденья можно будет поворачивать на 180 градусов.

carscoops.com

Перед водителем будет трехспицевый руль и минималистичная приборная панель с автономной цифровой шкалой приборов. Также внутри установлены два цифровых дисплея, расположенных под панелью приборов. Они одновременно являются развлекательными системами для пассажиров второго ряда.

Последний состоит из двух спортивных сидений, которые обработаны карбоновым волокном и могут поворачиваться друг к другу, а третий ряд — это лавка. Минивэн вмещает шесть пассажиров.

carscoops.com

Еще одной интересной деталью является асимметричные боковые окна. С одной стороны фургон имеет большие окна, но другая сторона в основном перекрыта, чтобы Vision Renndienst ощущался, как "защитная капсула". В то же время на месте, где обычно размещаются окна, установлена цифровая панель управления и развлекательные экраны.

Кроме раскрытия интерьера дизайнеры Porsche рассказали, каким они видят дизайн в будущем. Главный дизайнер Майкл Мауэр заявил, что клиенты компании не хотят, чтобы они перестали оснащать машины рулем, даже в автономных моделях.

Руководитель отдела дизайна интерьера Porsche Маркус Ауэрбах также отметил, что "баланс между аналоговыми и цифровыми панелями управления меняется", но он считает, что физические кнопки и переключатели имеют место в будущем, поскольку "вам не нужно отводить глаз от дороги", чтобы ими пользоваться.

Ранее сообщалось, что в Германии затопило автосалон с новыми Porsche.

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