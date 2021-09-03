Smart готовит самую большую модель в своей истории: новинку частично рассекретили в видео

Smart готовит самую большую модель в своей истории: новинку частично рассекретили в видео

Ее презентация состоится в скором времени.

Компания Smart продолжает подогревать интерес к самой большой модели в своей истории.

Накануне премьеры, запланированной на 5 сентября, марка опубликовала первый видеотизер электрической новинки, разработка которой ведется силами Mercedes-Benz и китайской Geely.

Так, в ролике Smart продемонстрировала богатую иллюминацию: заглушку решетки радиатора с "пунктирным" рисунком, изогнутую оптику, соединенную тонкой диодный полосой, и светящуюся надпись с наименованием бренда.

Отметим, что ранее марка уже показывала официальные изображения будущей новинки. На фото можно было увидеть плавные обводы линий, мягкие изгибы и "плавающую крышу". Это будет пятиместный автомобиль, по габаритам близок к MINI Countryman.

В основу кроссовера может лечь платформа Geely под названием SEA, разработанная для электрокаров. Запас хода без подзарядки может составить до 500 километров по циклу NEDC. Какой будет силовая установка большого Smart — пока неизвестно.

Кроссовер дебютирует в статусе концепта 5 сентября: его представят в ходе онлайн-презентации. Вживую новинку покажут на автосалоне IAA в Мюнхене, который будет открыт для посетителей с 7 по 12 сентября. В продажу эта модель должна поступить в 2023 году.

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