Сменные аккумуляторы и 1000 км от одного заряда: китайцы представили инновационный электромобиль

Автомобиль получил мощный двигатель, хороший дизайн и очень большую батарею.

Китайская компания Nio представила очередного "убийцу" Tesla, но на этот раз Nio ET5 есть чем удивить покупателей. Новинка получила сразу три вариации аккумуляторов и два электромотора.

Топовая версия электрокара сможет проехать на одном заряде более 1000 километров. Также, батарея будет сменная, ее можно будет брать в аренду и не заботиться о ее "здоровье". Об этом изготовитель сообщает на своем сайте.

Nio ET5 по своему дизайну напоминает своего "старшего брата" Nio ET7, а некоторые части кузова позаимствовали у гиперкара Nio EP9. Интерьером новинка тоже далеко не отошла от "семерки". Водителя в салоне будет ждать 10,2-дюймовая приборная панель, система PanoCinema с дополненной реальностью, амбиентная подсветка интерьера на 256 цветов и конечно, мощная аудиосистема Dolby Atmos 7.1.4.

motor1.com

Специальные фирменные системы Nio ET5 снабдят автомобиль автопилотом, но, как и все в нашем мире – это будет доступно по подписке. По габаритам автомобиль больше Tesla Model 3 – он имеет длину 4790 миллиметров, ширину 1960 миллиметров и высоту 1499 миллиметров с колесной базой 2888 миллиметров.

Клиенты получат на выбор три варианта батареи. Топовая версия наиболее интересна – 150 кВтч и запас хода более чем на 1000 км. Также можно приобрести более бюджетные авто с аккумуляторами на 100 и 75 кВтч, что также достаточно серьезная емкость. Разгоняется такой автомобиль до первой сотни за 4.3 секунды. Nio ET5 появится на рынке Китая уже осенью 2022 года, а после дебюта на внутреннем рынке производитель планирует расшириться на Европу.

Напомним, что в Китае появились станции, позволяющие за одну минуту заменить аккумулятор в электрокаре.