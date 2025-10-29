Смертельная ошибка в тумане: какой свет включать, чтобы не попасть в аварию

туман / © pixabay.com

Осенние туманы окутали украинские дороги, превратив привычные поездки в опасный квест. Каждый год именно в таких условиях случаются страшные ДТП, где причиной становится не скорость, а неправильное освещение. Автомеханики бьют тревогу: большинство водителей в тумане совершают роковую ошибку, которая буквально их слепит.

Об этом пишет UA.Motors.

Самая распространенная и опасная ошибка — включение дальнего света. Водители ошибочно полагают, что яркий луч поможет «пробить» дымку. Но физика работает против них.

Как объясняет автомеханик Кирк Кинард, туман состоит из микроскопических капель влаги. Дальний свет не проходит сквозь них, а мгновенно отражается, создавая перед автомобилем сплошной белый занавес.

«Это как ехать в блестящее перед глазами зеркало», — отмечает эксперт.

Водитель видит только яркое сияние, а не дорогу. Это приводит к мгновенной потере ориентации, выезду на встречную полосу или на обочину, которую просто не видно.

Эксперты отмечают: в тумане есть только два безопасных варианта освещения.

Ближний свет. Его лучи направлены вниз и рассеиваются ниже уровня глаз водителя, освещая самое дорожное полотно, а не «стену» из влаги.

Противотуманные фары. Они установлены низко и светят параллельно дороге, под основной слой тумана. Именно они помогают лучше видеть покрытие и обочину.

Мастера советуют включать ближний свет вместе с противотуманками — это наиболее эффективная комбинация.

Кроме правильных фар опытные дальнобойщики и механики советуют всегда проверять исправность освещения. Часто водители даже не знают, что противотуманные фары перегорели или просто запачкались.

И главное — в тумане нет «безопасной» скорости, есть только та, что позволяет вовремя остановиться. Уменьшайте скорость, увеличивайте дистанцию до авто впереди и помните: дальний свет в таких условиях — это не помощник, а враг.

