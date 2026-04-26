Смола, помет и риск пожара: как природа атакует авто украинцев с приходом тепла

Парковка авто / © УНИАН

Реклама

С приходом стабильного тепла украинские водители все чаще ищут тень для своих автомобилей. Однако обычная стоянка под деревом может обернуться серьезными проблемами: от испорченного лакокрасочного покрытия до внезапного возгорания под капотом.

Об этом сообщает «Радиотрек».

Пыльца, смолы, соки, плоды и птичий помет — все это каждый день оседает на кузовах автомобилей. Специалисты предостерегают, что органика, несмотря на свое природное происхождение, чрезвычайно агрессивна к современным материалам.

Реклама

«Оставляя машину на стоянке, следует внимательно осматривать местность — нет ли рядом цветущих деревьев или развесистых ветвей. Ведь органика хоть и естественна, но способна нанести немало вреда ласточке», — предупреждают эксперты.

Особую опасность представляет засор вентиляционных систем. Если вовремя не очистить машину, мелкие частицы растений могут заблокировать воздуховоды, что ухудшает работу климатической системы.

Рейтинг самых опасных деревьев для авто

Исследователи выделяют несколько видов деревьев, являющихся настоящими врагами для металла и лака:

Тополь: это дерево считается одним из самых коварных. Ее пух не просто забивает радиатор и вентиляцию, но и скапливается в подкапотном пространстве. Это создает прямую пожароопасность. Кроме того, тополь выделяет едкую смолу, которая въедается в покрытие.

Липа: во время цветения она покрывает кузов липким слоем сока. Эта субстанция быстро затвердевает на солнце, после чего смыть без специальной химии становится почти невозможно.

Хвойные деревья: смола елей или сосен — самый плохой враг автомобильного лака. К тому же такие деревья часто обстреливают транспорт тяжелыми шишками.

Шелковица и каштан: плоды шелковицы оставляют стойкие фиолетовые пятна, а каштаны не только выделяют клейкую жидкость, но могут оставить вмятины на крыше из-за падения тяжелых колючих плодов.

Особое внимание следует уделить жителям деревьев. Птичий помет содержит кислоты, которые в считанные часы способны «прожечь» защитный слой лака, оставляя матовые пятна.

Реклама

Не стоит забывать и о метеорологических рисках. Сильный ветер может легко сломать сухую или даже здоровую раскидистую ветвь. В случаях непогоды ураган способен полностью свергнуть дерево на припаркованные машины, что приводит к тотальному уничтожению имущества.

«Чтобы сохранить автомобиль в хорошем состоянии — лучше не оставлять его под зелеными ловушками, особенно в жаркую и ветреную погоду», — резюмируют специалисты.

Водителям советуют выбирать открытые парковочные площадки или использовать специальные защитные чехлы, если избежать стоянки под деревьями невозможно.

