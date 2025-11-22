Снег и гололедица: как украинским водителям распознать опасность на дорогах

Автомобиль / © unsplash.com

Из-за начала зимы и усложнения условий движения снегом и льдом особое значение приобретают предупредительные дорожные знаки. Украинским водителям, находящимся в Польше, следует знать ключевой символ — знак А-32, предупреждающий об гололеде. В Украине соответствием этому знаку является табличка 7.12 «Ожеледица».

Об этом пишу MMR.

Знак А-32 (введен в Польше в 2002 году) информирует о возможности образования инея или ледовой корки. Его роль особенно важна, поскольку он предупреждает об опасности на участках, которые охлаждаются быстрее других, например мосты и виадуки или участки вблизи водоемов.

Размещение знака, как и в Украине, регламентировано: на дорогах с высоким лимитом скорости его устанавливают за 150–300 метров до опасной точки.

Увидев знак А-32 или табличку 7.12, водитель должен немедленно отреагировать во избежание внезапной потери сцепления:

Снизить скорость

Увеличить дистанцию

Избегать резких маневров

Табличка 7.12 «Ожеледица» в Украине устанавливается как дополнение к основному упреждающему знаку. Чаще всего она применяется вместе со знаком 1.13 «Скользкая дорога», чтобы уточнить, что скользкость возникает именно из-за гололеда. Также она может дополнять знак 1.39 «Другие опасности» в местах, где гололедица может появиться внезапно, например, в затененных местах.

