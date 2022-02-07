Сняли даже тормоза: в Греции воры оставили Lamborghini без колеса

Теперь владельцу придется потратить немало времени, чтобы найти свои украденные детали.

Мужчина в Греции нашел свой спорткар Lamborghini Huracan Spyder у дома без колес. Воры сняли их за ночь и поставили машину на кирпичи.

Но колес ворюгам оказалось мало, так что они полностью сняли с передней оси тормозную систему. Это не удивительно, ведь на такой автомобиль стоит она немало. Об этом сообщает издание Carscoops.

Как сообщают местные газеты, владельцем этого авто оказался — Аднан Ясин, владеющий телеканалом "Арабика ТВ", а так же президент ливанского футбольного клуба "Бурж". То, что автомобиль остался на кирпичах, мужчина заметил, когда вышел из дома для того, чтобы поехать к официальному дилеру и сделать ТО.

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Конечно, владелец спортивного автомобиля сразу вызвал копов. Но потратив 3 часа на объяснение, он понял, что ничего из этого не будет и нужно принять тот факт, что преступники скрылись. Копы оценили ущерб в 40 тысяч евро (примерно 1 240 000 грн). Автомобиль застрахован, но полную сумму владельцу могут выплатить только в Ливане, а за ущерб, причиненный за рубежом, страховая компания вернет лишь треть средств.

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Что именно воры будут делать с колесами непонятно, возможно установят на свой автомобиль, или, скорее всего, продадут их на черном рынке. Но если они выложат их на доску объявлений, то их будет ждать тюрьма.

Напомним, что недавно на одной из парковок в Канаде нашли редкий суперкар Lamborghini, полностью покрытый пылью.