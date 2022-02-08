Собрали с обломков двух спорткаров: Skoda реставрировала уникальное купе

Эта модель была построена еще в 60-х годах.

Компания Skoda решила восстановить уникальное купе 1100 OHC .

Об этом сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя.

Skoda 1100 OHC Coupe была построена в 1959 году. Всего было собрано два экземпляра, но не один из них не сохранился до наших дней. В компании решили возродить купе к 120-летию спортивного подразделения.

Разработка гоночных Skoda 1100 OHC началась в Млада Болеславе весной 1956 года. Сначала были изготовлены два родстера, а затем в 1959 и 1960 были построены два купе. Планировалось, что автомобили смогут принять участие в разных кольцевых гонках не только в Чехословакии, но и в странах Западной Европы. Но политическое обострение, вызванное Холодной войной, не позволило реализовать эти планы.

В движение их приводила рядная безнадувная "четверка" от Skoda 440 Spartak (предшественника Octavia) объемом 1,1 литра, мощность которой для спорткара увеличили более чем вдвое – с 40 до 92 лошадиных сил. Максимальная скорость 555-килограммовой двухдверки доходила до 200 километров в час.

В результате гоночные машины были проданы частным покупателям и переработаны для использования на обычных дорогах. В дальнейшем оба автомобиля пострадали, первый попал в серьезную аварию и сгорел, второй неоднократно модернизировался владельцами, в результате чего сохранился в некомплектном и далеком от оригинала виде. До наших дней сохранились отдельные узлы и агрегаты, которые выкупили сотрудники музея Skoda.

Skoda по кусочкам выкупала спорткары, и к 2015 году деталей хватило на восстановление шасси, которое выставили в музее марки. Однако позже компания решила воспроизвести 1100 OHC Coupé полностью. Специалисты использовали оригинальные чертежи, по которым была создана трехмерная модель купе, а затем несколько реальных прототипов в разных масштабах. Главной задачей, стоящей перед реставраторами, стало воспроизведение оригинального алюминиевого кузова. Посредством современных систем компьютерного моделирования они создали 3D-модель, которую потом корректировали с учетом реального вида автомобиля. После долгих часов кропотливого труда мастерам Skoda удалось воспроизвести первоначальный дизайн купе.

skoda-storyboard.com

skoda-storyboard.com

Возвращение к жизни очередной уникальной модели позволит восполнить утраченные фрагменты спортивной истории Skoda и пополнить коллекцию фирменного музея.