Сокровище в гараже: в заброшенном поместье нашли редкий Rolls-Royce, которому более 100 лет (фото)

Rolls-Royce Twenty

В заброшенном поместье посреди британской глубинки исследователи наткнулись на настоящее автомобильное сокровище — редкий Rolls-Royce Twenty 1920-х годов. Несмотря на толстый слой пыли, кузов коллекционной машины сохранился во впечатляющем состоянии.

О находке сообщается на Youtube-канале VacantHaven.

В заброшенном британском поместье нашли заброшенный Rolls-Royce Twenty, который долгое время не использовался. Редкий автомобиль 1920-х годов уже много лет стоит без движения в гараже.

Точное местоположение имения не разглашается. Здание окутано тайной: личность владельца неизвестна, а причины, по которым дом покинули, до сих пор не выяснены. Хаос внутри создает впечатление, что жители покидали дом на скорую руку. Кроме автомобиля, в помещениях обнаружили значительное количество антикварных вещей.

Несмотря на запущенное состояние, Rolls-Royce Twenty сохранился довольно хорошо снаружи — кузов без следов ржавчины, а лакокрасочное покрытие почти не пострадало. В то же время интерьер нуждается в серьезной реставрации: салон повредили грызуны и плесень, что привело к разрушению кожаной и деревянной отделки.

Rolls-Royce Twenty считается редкой моделью: с 1922 по 1929 год было выпущено всего 2 940 экземпляров. Сегодня стоимость таких автомобилей может достигать 100 тыс. долл.

Модель позиционировали как более доступный вариант в линейке бренда, дешевле Silver Ghost и Phantom. Автомобиль оснащен 3,1-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 50 лошадиных сил и способен разгоняться до 97 км/ч.

К слову, в заброшенном отеле-казино в Макао обнаружили масштабное «кладбище» элитных автомобилей, пустующее с 2016 года после закрытия заведения из-за уголовных расследований. На территории паркинга блогер нашел три удлиненные Rolls-Royce Phantom, Mercedes S-Class, лимузины на базе Hummer H2 и Dodge Charger, а также десятки минивэнов Toyota Alphard.