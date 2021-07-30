Соперник Renault Duster: FIAT представила новый компактный кроссовер

Модель рассчитана на рынок Южной Америки.

Компания FIAT представила новый компактный кроссовер Pulse.

Отмечается, что кроссовер FIAT Pulse создан на базе хэтчбека Argo. Модель построена на немного измененной платформе MP1. От "донора" она отличается только слегка увеличенной колесной базой, длина которой составляет 2 532 мм (+11мм) и поддержкой современной электроники.

Так, FIAT Pulse получил новую переднюю панель, два прямоугольных дефлектора обдува, другой блок управления климат-контролем и цифровую панель приборов. Кроме того, в салоне появилась система мультимедиа с большим 10,1-дюймовым дисплеем (у хэтчбека она была 7-дюймовой).

Под капотом новинки будут устанавливаться или атмосферная "четверка" объемом 1,4 литра, или 1,0-литровая "турботройка". В первом случае двигатель будет работать в паре с пятиступенчатой механикой, либо с вариатором. А вот во втором случае будет предложен классический шестиступенчатый "автомат". В зависимости от мощности двигателя, FIAT Pulse будет выдавать 120 и 110 лошадиных сил.

Для нового кроссовера предусмотрен только передний привод, а компенсировать отсутствие полного сможет электронная имитация блокировки дифференциала. Уже "в базе" FIAT Pulse укомплектован четырьмя подушками безопасности, круиз-контролем и системой удержания в полосе движения.

Рассчитана эта модель будет, в первую очередь, для Южной Америки.

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