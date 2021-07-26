Составлен рейтинг автомобилей, с которыми не хотят расставаться владельцы после 15 лет эксплуатации

Составлен рейтинг автомобилей, с которыми не хотят расставаться владельцы после 15 лет эксплуатации

Во внимание принимались модели 1981-2005 годов выпуска.

Эксперты составили список автомобилей, которые не хотят продавать их владельцы даже после 15 лет эксплуатации.

Соответствующий рейтинг составили специалисты ISeeCars.

Отмечается, что этот список является результатом анализа 660 тысяч сделок с автомобилями 1981-2005 годов выпуска, проведенных в США в 2020 году. Сюда не включали в список модели, снятые с производства, и автомобили, продаваемые в Северной Америке небольшими тиражами.

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Так, в среднем лишь 6,1 процента американцев эксплуатируют свои автомобили в течение 15 лет, но в последние годы эта доля автовладельцев постепенно растет. Для чистоты эксперимента, аналитики не учитывали коммерческие модели, поэтому в список не попали тяжелые пикапы, фургоны и микроавтобусы.

Наиболее лояльные владельцы у японских автомобилей — все десять моделей рейтинга выпущены в Японии. Доминирует Toyota — обладатели семи различных моделей не продают свои машины даже после 15 лет эксплуатации. Лидер рейтинга — гибридный хэтчбек Prius. У 13,7% владельцев пятидверки остаются более 15 лет.

На второй строчке кроссоверы Highlander (12,4%), на третьем — пикапы Tacoma (11,6%). Места в пятерке занимают минивэны Sienna (11,5%) и пикапы Tundra (11,3%): все эти модели остаются в одних руках вдвое дольше среднего по рынку.

Во второй половине рейтинга кроссоверы Honda CR-V (10,7%) и Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), а также рамные внедорожники Toyota 4Runner (9,4%) и Sequoia (9, 1%).

В общем, все эти модели на хорошем счету у американских автовладельцев — они достаточно надежны и безопасны, а стоят сравнительно недорого, поэтому пользуются популярностью у среднего класса.

Ранее специалисты назвали лучшие бюджетные подержанные авто по соотношению "цена-качество".

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