Составлен рейтинг топ-10 подержанных автомобилей, которые украинцы чаще всего ввозили в Европу в 2021 году

Лидер идет с небольшим преимуществом.
Рынок подержанных автомобилей в Украине всегда был популярен. Вот и 2021 год не стал исключением.
По информации Института исследований авторынка, больше всего украинцы "пригоняют" машины из Европы.
Отмечается, что пиком импорта подержанных авто из-за границы оказался период июля-ноября, когда продолжалась "легализация" так называемых "евробляз". Таких машин оформили более 86 тысяч. Абсолютное их большинство было привезено из стран Евросоюза, поэтому наибольшая часть "европейцев" была зафиксирована именно в этот период — 78% в октябре.
Однако по окончании периода льготного таможенного оформления доля автомобилей из Европы уменьшилась незначительно и остановилась на отметке 73%. Для сравнения, в январе 2021 года доля автомобилей с ЕС была на уровне 49%, а в феврале – 59%. Таким образом, с начала года доля машин из ЕС выросла и по итогам 2021 года составляет 65,8% от общего количества.
Известность машин из Европы обусловлена, в первую очередь, географическим положением Украины. Привезти авто из Европы быстрее и проще, чем доставить из Америки. Кроме того, в Европе гораздо больше шансов купить "не битую" машину. Примечательно, что в десятке самых популярных подержанных легковушек из Европы отсутствуют премиум бренды и модели представительского класса. В большинстве украинцы покупают за рубежом компактные городские и семейные автомобили.
Итак, вашему вниманию топ-10 машин с пробегом, которые ввозили украинцы из Европы в 2021 году:
- Volkswagen Golf — 25 450
- Skoda Octavia — 23 962
- Volkswagen Passat — 23 834
- Renault Megane — 19 540
- Renault Scenic — 12 840
- Opel Zafira — 12 331
- Opel Astra — 11 610
- Ford Focus — 10 025
- Skoda Fabia — 9 848
- Audi A4 — 8 236
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