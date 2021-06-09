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Составлен список надежных внедорожников, которые можно недорого приобрести на вторичном рынке

Составлен список надежных внедорожников, которые можно недорого приобрести на вторичном рынке

Здесь нашлось место для пяти моделей.

Составлен список внедорожников, которые отличаются своей надежностью и одновременно имеют весьма привлекательную стоимость на вторичном рынке.

О том, какие именно модели здесь оказались, рассказывает AutoOboz.

Внедорожник должен отвечать ряду требований: надежность, проходимость, простота исполнения и прочность конструкции. Не важно, нужен ли вам автомобиль для охоты и рыбалки или просто "на всякий случай", ассортимент очень широк.

Японские внедорожники — беспроигрышный вариант, если нужен надежный автомобиль за пределами асфальта. Второе поколение Mitsubishi Pajero еще и позволит сэкономить. В пределах 6 тысяч долларов можно найти хороший вариант, однако выбирать нужно очень внимательно — "живых" экземпляров осталось немного.

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Не так популярен, но просто потрясающий небольшой внедорожник — Nissan Terrano. Проблем он не принесет, если за ним следили. Редкий автомобиль не так просто найти в продаже, тем более в хорошем состоянии, цена от этого немного выше — около 7 тысяч долларов.

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Известный еще с 90-х годов прошлого века Mitsubishi Pajero Sport заслуженно получил репутацию надежной машины. Этот внедорожник будет ехать даже в полуживом состоянии. Но это вовсе не означает, что такая действительность должна вас устраивать. Ищите удовлетворительный экземпляр — примерно за 7,5 тысяч долларов — и сможете наслаждаться своим приобретением долгие годы.

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Suzuki Grand Vitara — небольшой автомобиль. Поэтому, на нем вы сможете добраться почти куда угодно. При этом практичность не пострадает, ведь в продаже можно найти даже удлиненные варианты с местами на 7 человек в салоне. Правда, для такой маленькой в целом машины цена немного "кусается" — около 7 тысяч долларов. Ищите авто в хорошем состоянии и на бездорожье своим выбором будете очень довольны.

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Замыкает список настоящая автомобильная классика. Эта модель подойдет тем, кто хочет добавить к вездеходу премиальный имидж — речь идет о Jeep Grand Cherokee. Хотя у него ничего роскошного на самом деле нет, но машина за долгие годы обзавелась репутацией престижного автомобиля. В частности по этой причине спрос на вторичном рынке оживился. Однако сейчас еще можно найти неплохие образцы примерно за 8 тысяч долларов.

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Invaluable

Ранее британцы составили список внедорожников, которые могут похвастаться своей надежностью.