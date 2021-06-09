Составлен список надежных внедорожников, которые можно недорого приобрести на вторичном рынке

Здесь нашлось место для пяти моделей.

Составлен список внедорожников, которые отличаются своей надежностью и одновременно имеют весьма привлекательную стоимость на вторичном рынке.

О том, какие именно модели здесь оказались, рассказывает AutoOboz.

Внедорожник должен отвечать ряду требований: надежность, проходимость, простота исполнения и прочность конструкции. Не важно, нужен ли вам автомобиль для охоты и рыбалки или просто "на всякий случай", ассортимент очень широк.

Японские внедорожники — беспроигрышный вариант, если нужен надежный автомобиль за пределами асфальта. Второе поколение Mitsubishi Pajero еще и позволит сэкономить. В пределах 6 тысяч долларов можно найти хороший вариант, однако выбирать нужно очень внимательно — "живых" экземпляров осталось немного.

Не так популярен, но просто потрясающий небольшой внедорожник — Nissan Terrano. Проблем он не принесет, если за ним следили. Редкий автомобиль не так просто найти в продаже, тем более в хорошем состоянии, цена от этого немного выше — около 7 тысяч долларов.

Известный еще с 90-х годов прошлого века Mitsubishi Pajero Sport заслуженно получил репутацию надежной машины. Этот внедорожник будет ехать даже в полуживом состоянии. Но это вовсе не означает, что такая действительность должна вас устраивать. Ищите удовлетворительный экземпляр — примерно за 7,5 тысяч долларов — и сможете наслаждаться своим приобретением долгие годы.

Suzuki Grand Vitara — небольшой автомобиль. Поэтому, на нем вы сможете добраться почти куда угодно. При этом практичность не пострадает, ведь в продаже можно найти даже удлиненные варианты с местами на 7 человек в салоне. Правда, для такой маленькой в целом машины цена немного "кусается" — около 7 тысяч долларов. Ищите авто в хорошем состоянии и на бездорожье своим выбором будете очень довольны.

Замыкает список настоящая автомобильная классика. Эта модель подойдет тем, кто хочет добавить к вездеходу премиальный имидж — речь идет о Jeep Grand Cherokee. Хотя у него ничего роскошного на самом деле нет, но машина за долгие годы обзавелась репутацией престижного автомобиля. В частности по этой причине спрос на вторичном рынке оживился. Однако сейчас еще можно найти неплохие образцы примерно за 8 тысяч долларов.

Invaluable

Ранее британцы составили список внедорожников, которые могут похвастаться своей надежностью.

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