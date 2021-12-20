Составлен список новых автомобилей, которыми владельцы довольны больше и меньше всего

Составлен список новых автомобилей, которыми владельцы довольны больше и меньше всего

Машины оценивались по 12 параметрам.

Специалисты провели исследование, где выяснили, какими новыми автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что соответствующее исследование было проведено экспертами American Customer Satisfaction Index (индекс удовлетворенности клиентов, прим.).

Так, владельцы оценивали автомобили по 12 разным параметрам:

Безопасность

Надежность

Управляемость

Дизайн экстерьера

Качество салона

Комфорт

Качество мультимедиа

Надежность мультимедиа

Технологии

Экономичность

Гарантия

Информативность сайта производителя

Исследование ACSI было составлено на основе интервью с 4 888 клиентами, выбранными случайным образом, в период с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года . Владельцев автомобилей из США попросили оценить последний опыт с автомобилем. Результаты указываются по шкале 0-100.

Итак, средний показатель удовлетворенности клиентов составляет 78 баллов. Наиболее довольны владельцы Honda – 82 балла. Второе место делят сразу три бренда: у BMW, Lexus и Subaru по 81 баллу.

Далее следуют: Audi, Ram и Tesla (по 80 баллов). Выше среднего также показатель у Hyundai, Mazda и Toyota – по 79 баллов. Меньше всего владельцы довольны автомобилями марок Infiniti (75 баллов), Mitsubishi (71) и Chrysler (70).

carscoops.com

Читайте также:

Британцы составили рейтинг самых ненадежных внедорожников в возрасте до пяти лет

Какие автомобили лучше всего подойдут для высоких и низких водителей: составлен список

Эксперты назвали автомобили, которые меньше всего теряют в стоимости на рынке США