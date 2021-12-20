Составлен список новых автомобилей, которыми владельцы довольны больше и меньше всего

Машины оценивались по 12 параметрам.
Специалисты провели исследование, где выяснили, какими новыми автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего.
Об этом сообщает Carscoops.
Отмечается, что соответствующее исследование было проведено экспертами American Customer Satisfaction Index (индекс удовлетворенности клиентов, прим.).
Так, владельцы оценивали автомобили по 12 разным параметрам:
- Безопасность
- Надежность
- Управляемость
- Дизайн экстерьера
- Качество салона
- Комфорт
- Качество мультимедиа
- Надежность мультимедиа
- Технологии
- Экономичность
- Гарантия
- Информативность сайта производителя
Исследование ACSI было составлено на основе интервью с 4 888 клиентами, выбранными случайным образом, в период с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года. Владельцев автомобилей из США попросили оценить последний опыт с автомобилем. Результаты указываются по шкале 0-100.
Итак, средний показатель удовлетворенности клиентов составляет 78 баллов. Наиболее довольны владельцы Honda – 82 балла. Второе место делят сразу три бренда: у BMW, Lexus и Subaru по 81 баллу.
Далее следуют: Audi, Ram и Tesla (по 80 баллов). Выше среднего также показатель у Hyundai, Mazda и Toyota – по 79 баллов. Меньше всего владельцы довольны автомобилями марок Infiniti (75 баллов), Mitsubishi (71) и Chrysler (70).
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