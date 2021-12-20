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Составлен список новых автомобилей, которыми владельцы довольны больше и меньше всего

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Составлен список новых автомобилей, которыми владельцы довольны больше и меньше всего

pixabay.com

Машины оценивались по 12 параметрам.

Специалисты провели исследование, где выяснили, какими новыми автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что соответствующее исследование было проведено экспертами American Customer Satisfaction Index (индекс удовлетворенности клиентов, прим.).

Так, владельцы оценивали автомобили по 12 разным параметрам:

  • Безопасность
  • Надежность
  • Управляемость
  • Дизайн экстерьера
  • Качество салона
  • Комфорт
  • Качество мультимедиа
  • Надежность мультимедиа
  • Технологии
  • Экономичность
  • Гарантия
  • Информативность сайта производителя

Исследование ACSI было составлено на основе интервью с 4 888 клиентами, выбранными случайным образом, в период с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года. Владельцев автомобилей из США попросили оценить последний опыт с автомобилем. Результаты указываются по шкале 0-100.

Итак, средний показатель удовлетворенности клиентов составляет 78 баллов. Наиболее довольны владельцы Honda82 балла. Второе место делят сразу три бренда: у BMW, Lexus и Subaru по 81 баллу.

Далее следуют: Audi, Ram и Tesla (по 80 баллов). Выше среднего также показатель у Hyundai, Mazda и Toyota – по 79 баллов. Меньше всего владельцы довольны автомобилями марок Infiniti (75 баллов), Mitsubishi (71) и Chrysler (70).

© carscoops.com
carscoops.com

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