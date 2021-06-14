Если вовремя их устранить, будут огромные проблемы.

Высокая температура воздуха так же негативно влияет на технику, как и морозы. В связи с этим проверка систем, чувствительных к перепадам температур, очень нужна во время подготовки к жаркому летнему сезону.

Поэтому, был составлен список проблем, которые могут возникнуть с автомобилем летом.

Если в морозы масло загустеет, то в жару оно становится более жидким, от чего его защитные свойства снижаются, и начинается сверхнормативная выработка деталей. Ресурс моторов уменьшается. Стандартное масло 5W30 хорошо работает примерно до +25 градусов по Цельсию. Так что, если масло уже отходило больше 10 тысяч км, его должна ждать замена на новое с большей вязкостью, например 10W40.

Трансмиссионное масло при высоких температурах воздуха часто перегревается, особенно под нагрузкой. Его охлаждение должно происходить в специальном трансмиссионном радиаторе, который находится рядом с главным радиатором системы охлаждения. Во время засорения охладителя коробка начинает работать в опасных режимах работы и ее ресурс стремительно снижается. В связи с перегревом выходят из строя фрикционы и гидротрансформатор. Поэтому перед летним использованием необходимо заглянуть в моторный отсек и проверить состояние радиаторов. Если радиатор забит большим количеством грязи, химической пыли, остатками сухих листьев и другим грязью, то его нужно прочистить.

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В жару придется отказаться от заправки машины до полного бака. Многие водители используют такой прием, чтобы поменьше бывать на АЗС. Это допустимо, но не во время температуры воздуха в 25-30 градусов. Если оставить транспортное средство под солнечными лучами, то его кузов нагревается до 50-60 градусов, в связи с чем бензин начинает активно испаряться и растет внутреннее давление паров в баке. А если бензин залит под крышку, то часть топлива может выжиматься через клапан или через не до конца закрытую крышку бензобака. Автомобилист тогда почувствует запах бензина внутри авто и начнет видеть небольшие подтеки рядом с колесом. Впрочем, ничего опасного в подобных утечках эксперты не видят, если, конечно, не курить рядом с автомобилем и не бросать под него непогашенные окурки.

В машине есть только одна жидкость, которая должна кипеть при стандартной работе. Это хладагент в системе кондиционирования. Другим жидкостям закипание противопоказано. В связи с этим необходимо проверить антифриз и тормозную жидкость, особенно если они уже активно используются три года.

Антифриз часто закипает в связи со старостью или из-за поврежденной пробки расширительного бачка, а правильнее будет сказать, клапана на ней, который призван держать ровное давление в системе. Жидкость также закипает при неполном открытии термостата или зависания его клапана. Также влияет на работоспособность охлаждающей жидкости "умирающий" насос вместе с неисправностью электровентилятора системы охлаждения или электроцепей его включения.

Тормозная жидкость достаточно часто впитывает и растворяет в себе влагу. В течение первых трех лет идет подобный процесс, после чего критический объем конденсата накапливается, и тормозная жидкость теряет свои свойства. При экстренном торможении температура дисков и колодок способна достигать около 200 градусов, суппорты перегреваются, и в жидкости появляются пузырьки газа, которые резко снижают давление гидравлической системы, в результате чего интенсивность торможения уменьшается.

Кузов машины тоже подвержен вредному воздействию солнечной радиации. Старая краска часто выгорает, а пластиковые панели внутри могут деформироваться при нагревании свыше 65 градусов. Кроме этого, они начинают выпускать в атмосферу вредные для здоровья вещества. Так что лучше заранее купить противосолнечные экраны, которые на стоянке можно установить под стекло.

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