Составлен список самых дешевых новых автомобилей с автоматической коробкой передач в Украине

73% водителей используют именно эту трансмиссию.

Еще 20 лет назад машины с автоматической коробкой передач были довольно экзотическими, а сейчас они уже значительно преобладают на рынке.

Так, Auto.RIA составила список самых дешевых новых автомобилей с АКП в Украине. Отметим, что здесь нашлось место для 15 самых доступных моделей с этой трансмиссией.

Итак, самым дешевым автомобилем с АКП в стране оказался Ravon R2, который стоит от 9 978 долларов. Также в тройку попали LADA Granta и Ravon Nexia R3, которые стоят от 10 937 и от 11 113 долларов соответственно.

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Также в топ-10 вошли Ravon R4 (11 420), FAW B30 (11 830), Chery Tiggo 2 (13 500), Renault Logan (13 876), Renault Sandero (13 887), KIA Picanto (14 794) и Renault Sandero Stepway (15 262).

Кроме того, среди самых доступных машин с автоматической коробкой передач есть Peugeot 301, который стоит от 15 322 долларов, JAC S2 — от 15 417 долларов, Chery Tiggo 4 (15 500 долларов), Hyundai i10 (15 550 долларов) и Citroen C- Elysee (15 728 долларов).

Ранее рассказывалось о том, что автомобили с механической коробкой передач могут уйти в историю.

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