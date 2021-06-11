Составлен список самых экономичных автомобилей по расходу топлива в различных классах

Часто от этой составляющей зависит выбор машины.

Как известно, автомобиль отнимает много денег во время заправки.

В связи с этим, FinanceYahoo составил список самых экономичных автомобилей по расходу топлива в различных категориях.

Первыми в рейтинге идут седаны. Самый экономный среди них является Hyundai Accent, который тратит 6,0 литров на 100 км, Mitsubishi Mirage G4, который тратит 6,3 литров, и Honda Civic EX, в котором идет 6,5 литров.

Среди купе наиболее экономными признали Honda Civic EX (6,7 л), BMW 4 Series (8,7 л) и Subaru BRZ (8,7 л). Лучшими хэтчбеками в этом списке названы Mitsubishi Mirage (6,0 л), KIA Rio (6,5 л) и Toyota Corolla (6,7 л).

Самыми экономными компактными внедорожниками являются Ford Escape Hybrid (5,7 л), Toyota RAV4 Hybrid (5,8 л) и Subaru Crosstrek Hybrid (6,7 л). Среди больших внедорожников назвали две модели, которые тратят по 12,3 литров топлива на 100 км: Ford Expedition и Lincoln Navigator.

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Наиболее экономными средними пикапами назвали Ford Ranger (10,2 л), Honda Ridgeline и Chevrolet Colorado, которые тратят 10,6 литров топлива на 100 километров. Среди полноразмерных пикапов сэкономить больше всего позволят Ram 1500 (10,6 л), Ford F-150 (10,6 л) и Chevrolet Silverado 1500 (11,2 л).

Ранее был составлен список современных моделей авто, которые идеально подойдут на каждый день.

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