Сотрудник Hyundai получил 24 миллиона долларов от США за "слив" информации об автомобилях

Это первый подобный случай.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США выплатила более 24 миллионов долларов вознаграждения бывшему инженеру Hyundai.

Об этом сообщает официальный сайт NHTSA.

Так, мужчина по имени Ким Гван Хо в 2016 году рассказал NHTSA, что автокомпания не устранила недостаток в двигателях Hyundai и KIA. Поэтому в 1,6 миллиона автомобилей двигатели были склонны ломаться и даже загораться. В конце концов в 2020 году Hyundai оштрафовали на 81 миллион долларов за несвоевременный отзыв автомобилей.

Интересно, что это первый случай, когда власти США вознаграждают человека за информацию об уязвимости в автомобилях. Все дело в том, что NHTSA является государственным ведомством, и раньше оно не практиковало вознаграждение для информаторов. Но с этого времени Агентство имеет полномочия передавать до 30 процентов наличных, собранных в виде штрафов, информатору, который предоставляет важную информацию по конкретному делу.

Кроме штрафов, санкции предусматривали отзыв транспортных средств, выпущенных с 2011 по 2014 годы. В частности, производственные проблемы с некоторыми 2-литровыми и 2,4-литровыми двигателями могут привести к преждевременному выходу из строя, особенно в седане Sonata и внедорожнику Santa Fe. Автомобили KIA с этими двигателями также имели подобные проблемы, но это не было причиной штрафа.

По данным NHTSA, ни KIA, ни ее материнская компания Hyundai не отреагировали на эту потенциальную проблему безопасности в должное время, а Администрации компания якобы уведомила неточную информацию о серьезности проблемы.

Адвокат Кима Ари Ямпольськи говорит, что эта награда является шагом к победе над мошенничеством и коррупцией в автомобильной индустрии. Сам Ким напомнил, что работники Hyundai часто говорят, что гордятся качеством своих автомобилей, а своим поступком он помог компании действительно улучшить качество автомобилей.

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