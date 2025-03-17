Советы автоводителям: что делать, чтобы запустить режим самоочистки двигателя

Периодическое повышение оборотов двигателя помогает поддерживать его эффективную работу и динамику, однако важно не перегружать мотор во избежание перегрева и износа частей.

Об этом пишет Автотема.

Когда автомобиль работает на малых оборотах, в его двигателе образуются углеродные отложения, постепенно снижающие эффективность его работы. Однако, длительное пребывание на высоких оборотах также опасно для мотора – температура значительно повышается, что влияет на свойства смазки, что создает дополнительные риски для механизмов.

Лучшим способом поддержать чистоту двигателя является периодическое увеличение оборотов к безопасным значениям. Повышение температуры в камерах сгорания позволяет эффективно уничтожать отложения, а смазка, разогретая под давлением, вымывает загрязнение из системы. Это обеспечивает стабильную работу всех компонент двигателя.

Для автомобиля, часто ездящего по трассам, отложения сгорают самостоятельно во время обгонов и ускорений, что способствует эффективной работе смазочной системы. В то же время в городе, где двигатель работает на низких оборотах, накопление загрязнений может повлиять на его динамику и повысить расход топлива.

Чтобы избежать этого, эксперты советуют каждые 100 км пробега увеличивать обороты двигателя до 4-5 тысяч об/мин и поддерживать их в течение 2-3 минут. Для этого лучше выбирать участки дороги с минимальными остановками. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, активируйте спортивный режим, который автоматически увеличит обороты двигателя.

Этот метод не только помогает избежать накопления углеродных отложений, но и оказывает положительное влияние на работу катализатора. Повышение температуры позволяет сжигать нагар в выхлопной системе, что способствует чистоте выхлопных газов и в целом поддерживает хорошую работоспособность двигателя.

Напомним, в Украине рухнули продажи новых дешевых авто.

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