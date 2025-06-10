Советы для водителей: как правильно летом пользоваться мойкой самообслуживания

Автомойка авто / © Pexels

Реклама

Мойки самообслуживания продолжают набирать популярность среди украинских водителей, особенно в крупных городах. Их ценят за доступность, скорость и возможность самостоятельно мыть авто в удобное время. Однако даже в таком, казалось бы, простом деле возникают споры: что же наносить сначала — активную пену или воду.

Об этом пишет UaMotors.

Владелец одной из сетей автомоек объяснил, почему ответ не так однозначен. По его словам, эффективность мытья зависит от нескольких факторов: степени загрязнения, состояния автомобиля и даже погоды.

Реклама

На большинстве моек доступны разные режимы: вода под давлением, шампунь, активная пена, воск и ополаскивание осмосной водой. Именно первый шаг часто вызывает сомнения.

Если автомобиль не очень грязный — например, после нескольких дней езды по городу без дождя — целесообразно начинать с нанесения активной пены. Ее следует распределять равномерно, начиная с крыши и спускаясь вниз. Эксперт советует дать пене минуту времени, чтобы она размягчила загрязнения. Такой метод не только эффективен, но и безопасен для лакокрасочного покрытия.

Однако в жаркую погоду ситуация меняется. Когда кузов нагревается под солнцем, пена может высыхать слишком быстро, не успевая подействовать. Это снижает качество очистки и может оставить следы. В таких случаях стоит сперва охладить кузов струей холодной воды.

А вот если авто сильно загрязнено — например, после поездки по бездорожью — начинать мойку лучше с воды с шампунем. Это поможет снять основной слой грязи. Далее — пена, а после нее можно осторожно протереть кузов мягкой губкой или варежкой.

Реклама

Завершающий этап — нанесение воска (если есть такая функция) и обязательное ополаскивание очищенной водой. Это поможет избежать разводов и сохранить блеск надолго.

Универсального рецепта нет, но соблюдение базовых рекомендаций поможет не только достичь лучшего результата, но и сохранить авто чистым и ухоженным.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в новых автомобилях нет запасного колеса, и как быть водителям.

Кроме того, сообщалось, что от 27 мая в Украине вступили в силу новые правила для водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в ЕС. Ключевое изменение — внедрение смарт-тахографов, цифровых устройств для контроля рабочего времени водителя. Нововведение должно улучшить безопасность на дорогах и соответствовать европейским требованиям.

Реклама