Советы водителям: каких 7 кнопок лучше не нажимать если дождь

Дождь значительно усложняет управление автомобилем, ухудшая видимость и снижая сцепление с дорогой. В таких условиях риск аквапланирования увеличивается, а автоматизированные системы могут стать причиной дополнительных опасностей. Эксперты рекомендуют водителям соблюдать осторожность и правильно использовать функции автомобиля, чтобы сохранить безопасность на дороге в дождливую погоду.

Об этом пишет Автотема.

Функции автомобиля, которых следует избегать в дождливую погоду

Круиз-контроль

На мокрой дороге существует риск потери сцепления колес, что может привести к заносу. Круиз-контроль в таких условиях не адаптируется к изменениям дорожного покрытия, поэтому лучше управлять скоростью самостоятельно.

Противотуманные фары

Передние противотуманные фары эффективны только в тумане, а задние могут ослеплять водителей сзади. Используйте их только при необходимости, чтобы не создавать аварийные ситуации.

Автоматический режим климат-контроля

В дождливую погоду салон авто быстро набирает влагу, вызывая запотевание стекла. Автоматический режим может не справляться с этим, поэтому лучше вручную направить поток воздуха в лобовое стекло и скорректировать температуру.

Автоматические стеклоочистители

Датчики дождя не всегда точно определяют интенсивность осадков, что может приводить к ухудшению видимости. Оптимально настраивать стеклоочистители вручную, адаптируя их работу к ситуации.

Резкое включение подогрева стекла

Если на стекле уже есть микротрещины, резкий нагрев может привести к его повреждению. Рекомендуется включать подогрев постепенно после прогревания салона.

Автоматический режим коробки

На скользких дорогах автоматическая коробка передач не всегда выбирает оптимальные передачи. По возможности используйте зимний или ручной режим для лучшего контроля авто.

Использование "аварийки" без надобности

Аварийная сигнализация предназначена для предупреждения об опасности (остановки или ДТП), а не для информирования других участников движения о дождливой погоде. Излишнее использование аварийных огней может дезориентировать других водителей.

Во время дождя водители должны быть максимально внимательны и адаптировать свое поведение за рулем. Автоматизированные системы могут помогать в нормальных условиях, но в сложной погоде лучше полагаться на свои навыки и контроль над ситуацией.

Напомним, на Украине 26 марта ожидаются дожди в восточных и южных областях. На западе и в центре сухо, температура днем от +8°C до +19°C. В Киеве без осадков, до +12°C.

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