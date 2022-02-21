Созданный специально для ралли: во Франции был найден легендарный спорткар 70-х годов

Автомобиль стал настоящей легендой ралли, так что каждый коллекционер мечтает получить себе такой спорткар.

Машина, которую создали специально для ралли. Ее дизайнер – Марчелло Гандини, мужчина подаривший миру BMW 5-series, Maserati, Lamborghini, Ferrari, и еще много разных автомобилей. Видимо, вы уже догадались, что сегодня речь пойдет о легендарной – Lancia Stratos.

Чем интересен раллийный автомобиль, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Сначала у авто даже не было двери – пилот выбирался через лобовое стекло. Толкаешь руль от себя и можно выходить, тянешь на себя – ты закрылся. Но перед стартом на ралли – вернулись к традиционному дизайну.

Двигатель авто разработан на заводе Ferrari. Он имеет почти 2 с половиной литра и просто нереальные показатели, как для 1972 года производства – максимальная скорость этой машины 230 километров в час, причем до первой сотни она разгоняется всего за 6 секунд. Чтобы обеспечить качественное сцепление с дорогой– установлены очень широкие колеса. Причем это не недоработки – именно с такими колесами, она впервые и сошла с конвейера.

Stratos сразу же начал собирать награды. Кубки мировых чемпионатов 74-го, 75-го и 76-го годов – забрала Lancia. Но финал легенды был таким же неожиданным, как и дебют. 1977 спортивные команды Lancia и Fiat объединились. В Fiat стремились поднять свою популярность, поэтому начали выставлять машины своего бренда на соревнования. Непобедимый Stratos постепенно начали забывать. Но верные фанаты этого легендарного автомобиля остались и сегодня.

Уникальный автомобиль, который был создан специально для ралли

Всего было выпущено 492 таких автомобиля, сколько из них дожило до настоящего времени – неизвестно. Стоимость дорожной версии Lancia Stratos более 80 тысяч евро. Цена за спортивные экземпляры – по меньшей мере втрое больше. Итак, коллекционеры чаще всего ищут именно спортивные модификации Lancia Stratos. Удовольствие, конечно, не из дешевых, но согласитесь – легенда не может стоить копейки.