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Созданный украинцем автомобиль 1937 года продают за полмиллиона долларов

Созданный украинцем автомобиль 1937 года продают за полмиллиона долларов

Автобус White 706 создал дизайнер Алексей Сахновский из Киева / Фото: Mecum Auction

Дизайн White 706 разработал в ателье Bender украинец граф Алексей Сахновский.

В США на аукционе Mecum выставили винтажный автобус White 706 1937 года. За него планируется получить 500 тысяч долларов, что является немалой суммой для подобных транспортных средств.

О редкой и оригинальной модели рассказали на сайте аукциона, пишет "Фокус".

Всего с 1935 по 1939 год изготовили всего 500 автобусов White 706. Их создали специально для экскурсий по крупнейшим национальным паркам США.

С правой стороны установили четыре двери / © Mecum Auction
С правой стороны установили четыре двери / Фото: Mecum Auction

Дизайн White 706 разработал в ателье Bender украинец граф Алексей Сахновский. Его мать была внучкой знаменитого сахарозаводчика Терещенко, а отец – потомком Николая Гоголя и Павла Полуботка.

После революции 1917 года Алексей Сахновский покинул Киев и сначала эмигрировал в Бельгию, а затем в США, где стал автодизайнером.

Алексей Сахновский разрабатывал дизайн не только автобусов, но и грузовиков, а также легковых Packard, Cord и Austin. Он был сторонником инновационного к тому времени аэродинамического стиля.

Салон White 706 рассчитан на 14 пассажиров. / © Mecum Auction
Салон White 706 рассчитан на 14 пассажиров. / Фото: Mecum Auction

Обтекаемым дизайном отличается и White 706. Кроме того, у него складная крыша и сразу четыре двери с правой стороны. Салон рассчитан на 14 пассажиров.

Автобус прошел реставрацию / © Mecum Auction
Автобус прошел реставрацию / Фото: Mecum Auction

Автобус White 706 оснащен 5,2-литровой шестеркой на 94 л. с. В паре с ней работает 4-ступенчатая механическая КПП. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

Под капотом установлена 94-сильная шестерка. / © Mecum Auction
Под капотом установлена 94-сильная шестерка. / Фото: Mecum Auction

Именно этот White 706 работал в национальном парке Глейшер в штате Монтана. Кстати, несколько автобусов до сих пор там трудятся, но с новыми силовыми агрегатами. Впрочем, этот White 706 полностью оригинален и недавно прошел реставрацию и проехал всего 400 км после нее.

Напомним, во время атаки на Киевщину дроны повредили музей ретроавтомобилей.

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