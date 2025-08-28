Созданный украинцем Bentley стал сенсацией аукциона в США: цена поразила всех

Bentley Speed Six 1929 года / © Фото из открытых источников

На американском аукционе Gooding Sotheby’s продали эксклюзивный Bentley Speed Six в 1929 году. Единственный в мире экземпляр с индивидуальным кузовом от ателье Saoutchik ушел с молотка за 2 миллиона 150 тысяч долларов.

Об этом пишет «Автотема».

Хотя в общей сложности Bentley выпустил 182 экземпляра модели Speed Six, только этот кабриолет получил авторский кузов от парижского ателье Saoutchik, основанного нашим соотечественником Яковом Савчиком (Савчуком). Заказчиком стал американский маклер Уильям Лейб, владевший авто до своей смерти в 1950 году.

Легендарная модель Bentley Speed Six

Модель Speed Six считается одной из самых успешных в довоенной истории Bentley. Автомобиль оснащался 6,5-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 180 л. с. и могло разгоняться до 180 км/ч. Этот спорткар дважды побеждал в престижной гонке «24 часа Ле-Мана».

Bentley Speed Six 1929 года / © Фото из открытых источников

Проданный на аукционе Bentley прошел полную реставрацию около десяти лет назад. Сегодня он считается одним из самых ценных достопримечательностей довоенного автопрома. Эксклюзивная модификация получила открытый кузов с хромированными элементами, авангардный стиль и салон с дорогой отделкой — кожей и серебром.

Bentley Speed Six 1929 года / © Фото из открытых источников

Украинец, покоривший Париж

Яков Савчик, уроженец Украины, вместе с родителями переехал во Францию в юности. В 1905 году он открыл собственное ателье близ Парижа. Его кузова отличались смелым дизайном и роскошным исполнением. Мастер работал для самых престижных брендов мира — Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Hispano-Suiza и Delahaye.

Напомним, в США удалось завести купе DeSoto Custom 1950 года, которое более 50 лет простояло под открытым небом во дворе частного дома. Автомобиль потерял задние крылья, его салон практически разрушился, кузов сильно проржавел, а сквозь капот даже пророс куст.

Несмотря на запущенное состояние, рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,9 л мощностью 112 л.с. запустили после минимального обслуживания: замены аккумулятора, очистки и ремонта стартера. Машина даже смогла проехать несколько метров своим ходом.