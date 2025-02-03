Спасает жизнь: водителям напомнили о важной привычке за рулем

На дорогах ежедневно случаются ситуации, заставляющие задуматься о собственной безопасности.

Многие водители и пассажиры пренебрегают ремнем безопасности, ссылаясь на спешку или короткую поездку. Однако статистика ДТП доказывает, что эта простая привычка может спасти жизнь.

Об этом пишут в Патрульной полиции Волынской области.

Помните, что ремень безопасности:

предотвращает выброс из авто во время аварии;

уменьшает силу удара, распределяя нагрузку;

защищает от ударов об элементы салона.

Также полицейские напомнили, что согласно ч. 5 ст. 121 КУоАП, за нарушение правил пользования ремнями безопасности, предусмотрен штраф в размере 510 грн.

"Позаботьтесь о безопасности", — призвали украинских водителей.

Ранее стало известно, что для граждан внедряют усовершенствованную систему онлайн-регистрации услуг. Нововведения заработают уже с 4 февраля.

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