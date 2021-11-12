Специалисты дали водителям советы, как хранить автомобиль зимой в гараже

В ненадлежащих условиях есть риск столкнуться с неприятностями.

Эксперты дали автомобилистам советы, как хранить машину зимой в гараже.

Автовладельцы, ставящие машину в гараж на всю зиму, рискуют весной столкнуться с очень неприятным сюрпризом, передает Ampercar.

Как известно, длительное хранение автомобиля в гараже в холодное время года может привести к необратимым изменениям геометрии его покрышек. Если машина простаивает, то шины, условно говоря, делаются квадратными в тех местах, где действует нагрузка.

Поэтому рекомендуется примерно раз в месяц выезжать, а затем заезжать в гараж, чтобы автомобиль встал на другие точки контакта шин с поверхностью. Такие действия помогут избежать деформации шин и сохранить их первозданный вид даже во время сильных морозов на случай, когда гараж не отапливается.

Также при зимней консервации автомобиль нужно держать в сухом помещении, которое должно хорошо проветриваться. Это нужно во избежание появления конденсата. Последний в свою очередь может повлечь за собой коррозию кузова авто, ведь сам холод на металл не влияет.

Автошины нельзя хранить под открытыми лучами солнца и в местах с химически активной средой. Оптимальным местом хранения покрышек является закрытый гараж, подвал или бокс шиномонтажа.

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