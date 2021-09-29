Специалисты назвали автомобили, которые имеют самые безопасные задние сиденья

Они оценивали только новые автомобили.

Современные технологии сделали автомобили безопаснее, чем когда-либо. Они помогают контролировать движение машины и защищают людей внутри.

Однако эти функции преимущественно оценивают только в помощи водителю и безопасности передних сидений. Поэтому организация Consumer Reports решила проверить новые автомобили на безопасность задних сидений.

Специалисты оценивали, в частности, их возможности, приспособление к детскому креслу, подголовники, наличие уведомлений о ремнях безопасности и незакрытых дверях.

CR обнаружили, что общая безопасность задних сидений не является большим приоритетом для многих производителей.

"Заднее сиденье должно учитывать все виды пассажиров, что там сидят, от младенцев и подростков до взрослых и пассажиров всех возрастов. Но наш анализ показывает, что многие автопроизводители не ставят те же средства безопасности сзади, что и спереди", — сообщили в организации .

Отмечается, что только около 40 процентов новых автомобилей имеют ограничители нагрузки на задние сиденья. 30% оснащены напоминанием о ремнях безопасности. И не более 25 процентов имеют боковые подушки безопасности.

Оценивая 35 новых автомобилей, разделенных на 2021 и 2022 модельные года, Consumer Reports создали список лучших и худших автомобилей по безопасности задних сидений.

Consumer Reports

Ни один автомобиль не получил идеального балла, но минивэн Toyota Sienna занял высшую позицию в 2021 году, получив оценку 69. Он или хорошие, или очень хорошие баллы во всех категориях. Наихудшей моделью 2021 года стала Genesis G80, которая получила всего 24 балла.

Consumer Reports

Среди моделей 2022 года было оценено лишь 10 автомобилей. Список возглавил Nissan Pathfinder с оценкой 66 из-за хороших, очень хороших баллов и единственного отличного рейтинга подголовников. Volkswagen Taos занял последнее место с оценкой 31.

Consumer Reports

Ранее сообщалось, что электрокар Volkswagen получил престижную награду за безопасность.

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