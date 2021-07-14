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Специалисты назвали лучшие бюджетные подержанные авто по соотношению "цена-качество"

Специалисты назвали лучшие бюджетные подержанные авто по соотношению "цена-качество"

Их ценовая категория около 10 тысяч долларов.

Эксперты составили список лучших бюджетных подержанных автомобилей по соотношению "цена-качество".

Соответствующий перечень этих машин опубликовали специалисты Cars.

В последние месяцы спрос на подержанные автомобили растет, а предложение падает, а это значит, что цены подскочили. Так, в США стоимость подержанных авто выросла почти на 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Впрочем, на рынке все еще остаются неплохие экземпляры авто с пробегом за относительно небольшие средства.

Так, в этом списке оказались хорошие автомобили различных типов и размеров со средним прейскурантом около 10 тысяч долларов по состоянию на июнь.

Одним из таких авто является KIA Soul 2014-15 годов выпуска.

  • Средняя цена: около 11 00012 000 долларов США.

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Продолжает список Chevrolet Volt 2012-13 годов выпуска.

  • Средняя цена: около 9 50010 500 долларов.
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Далее следует Mazda 3 2012-13 годов выпуска.

  • Средняя цена: около 9 50011 000 долларов.

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Toyota Corolla 2012-13 годов выпуска.

  • Средняя цена: около 10 00011 000 долларов.
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Toyota Prius 2012-13 годов выпуска.

  • Средняя цена: около 10 50012 500 долларов.
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Chevrolet Equinox и GMC Terrain 2012-13 годов выпуска.

  • Средняя цена: около 10 00011 000 долларов (Equinox) или 11 00012 000 долларов (Terrain).

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Buick LaCrosse 2012 выпуска.

  • Средняя цена: 12 000 долларов.

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Buick Regal 2012-13 года выпуска.

  • Средняя цена: около 10 00012 000 долларов.
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Ford Fusion 2013 выпуска.

  • Средняя цена: около 11 000 долларов.
© Autoweek.com
Autoweek.com

Mazda 6 2012-13 года выпуска.

  • Средняя цена: около 8 00010 000 долларов.
© edmunds.com
edmunds.com

Ранее британцы назвали самые надежные автомобили с пробегом в возрасте до восьми лет.