Специалисты назвали лучшие бюджетные подержанные авто по соотношению "цена-качество"

Их ценовая категория около 10 тысяч долларов.

Эксперты составили список лучших бюджетных подержанных автомобилей по соотношению "цена-качество".

Соответствующий перечень этих машин опубликовали специалисты Cars.

В последние месяцы спрос на подержанные автомобили растет, а предложение падает, а это значит, что цены подскочили. Так, в США стоимость подержанных авто выросла почти на 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Впрочем, на рынке все еще остаются неплохие экземпляры авто с пробегом за относительно небольшие средства.

Так, в этом списке оказались хорошие автомобили различных типов и размеров со средним прейскурантом около 10 тысяч долларов по состоянию на июнь.

Одним из таких авто является KIA Soul 2014-15 годов выпуска.

Средняя цена: около 11 000 — 12 000 долларов США.

Продолжает список Chevrolet Volt 2012-13 годов выпуска.

Средняя цена: около 9 500 — 10 500 долларов.

Далее следует Mazda 3 2012-13 годов выпуска.

Средняя цена: около 9 500 — 11 000 долларов.

Toyota Corolla 2012-13 годов выпуска.

Средняя цена: около 10 000 — 11 000 долларов.

Toyota Prius 2012-13 годов выпуска.

Средняя цена: около 10 500 — 12 500 долларов.

Chevrolet Equinox и GMC Terrain 2012-13 годов выпуска.

Средняя цена: около 10 000 — 11 000 долларов (Equinox) или 11 000 — 12 000 долларов (Terrain).

Buick LaCrosse 2012 выпуска.

Средняя цена: 12 000 долларов.

Buick Regal 2012-13 года выпуска.

Средняя цена: около 10 000 — 12 000 долларов.

Ford Fusion 2013 выпуска.

Средняя цена: около 11 000 долларов.

Autoweek.com

Mazda 6 2012-13 года выпуска.

Средняя цена: около 8 000 — 10 000 долларов.

edmunds.com

Ранее британцы назвали самые надежные автомобили с пробегом в возрасте до восьми лет.

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